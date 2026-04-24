『ボイプラ2』派生PJ発のMODYSSEY、デビューAL初動30万枚突破！歴代ボーイズグループトップ10入り | RBB TODAY

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『ボイプラ2』派生PJ発のMODYSSEY、デビューAL初動30万枚突破！歴代ボーイズグループトップ10入り

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『ボイプラ2』派生PJ発のMODYSSEY、デビューAL初動30万枚突破！歴代ボーイズグループトップ10入り
  • 『ボイプラ2』派生PJ発のMODYSSEY、デビューAL初動30万枚突破！歴代ボーイズグループトップ10入り

オーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）の派生プロジェクト『PLANET C：HOME RACE』から誕生したボーイズグループMODYSSEYが、破竹の勢いを見せている。

MODYSSEYはデビューシングルアルバム『1.Got Hooked: An addictive Symphony』でHANTEOチャート基準30万枚を突破し、今年デビューしたグループの中で販売量2位を記録した。

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さらに、歴代ボーイズグループのデビューアルバム基準でもTOP10入りを果たし、新人としては異例の成果を記録した。『BOYS II PLANET』と『PLANET C：HOME RACE』という2度のオーディション番組を通じて蓄積されたファン層の結束力がデビューと同時に爆発し、数字で証明された形だ。

MODYSSEY
（写真＝ONECEAD）MODYSSEY

この人気は音楽番組でも証明されている。MODYSSEYは安定したライブと完成度の高いパフォーマンスで人気を集めている。デビュー直後とは思えない彼らの実力は多方面で高く評価されている。

また、MODYSSEYの人気は韓国国内にとどまらない。彼らは、5月9日に千葉・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」や、8月15日（現地時間）に米ロサンゼルスで開催される『KCON LA 2026』への出演を予定している。

華やかなデビューを飾ったMODYSSEYが、今後どのような活躍を見せるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

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《スポーツソウル日本版》

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