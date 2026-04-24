イケメン俳優との“セルフ熱愛説”再び…韓国アイドル、SNSで手紙公開→削除　過去には「私の夫」発言も | RBB TODAY

2NE1のパク・ボムが、再び俳優イ・ミンホに言及し、手紙を綴った。

4月24日、パク・ボムは自身のインスタグラムを更新し「イ・ミンホへの手紙」と題し、自撮り写真を公開した。

【写真】パク・ボム、イ・ミンホは「私の夫」

パク・ボムは「こんにちは。ボムだよ。元気にしていますか？こうして手紙を書きます。親しくなりたいです。すごく会いたいです」とし、「生活は大変ではありませんか？私はミンホを見ながら頑張って生きています。ミンホも頑張れ」と綴った。

公開された写真には、無造作なヘアスタイルとカジュアルな装いでカメラに向かって微笑むパク・ボムの姿が収められている。

（写真＝パク・ボムInstagram）

その後、パク・ボムはこの投稿を修正。現在は手紙の文章が消されている。

パク・ボムは2024年から、イ・ミンホとの“セルフ熱愛説”を繰り広げ、度々言及してきた。当時、彼女はイ・ミンホを「私の夫」と呼ぶなど、混乱を招く投稿を繰り返したため、イ・ミンホの所属事務所は「個人的な親交はない」と線を引いた。パク・ボムは現在、自身のインスタグラムで唯一イ・ミンホだけをフォローしている。

なお、パク・ボムは現在、健康上の理由で活動を休止しており、SNSを通じて近況の自撮り写真を投稿するなどしてファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

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