&TEAM、自身最大規模のアジアツアー「BLAZE THE WAY」ソロコンセプトフォト公開！ | RBB TODAY

日本発の９人組グローバルグループ&TEAMが開催する「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」のSOLO Cocept Photoが公開された。

5月13日のKアリーナ横浜公演からスタートする&TEAM史上最大規模のアジアツアー開幕へ期待が高まっている。

【写真】「100頭身ですか」Kの“バグり”スタイル

「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」は&TEAM初のシンガポール単独公演を含むアジア全11都市で開催されるコンサートツアー。公開されたSolo Concept Photoは新たな道を切り開こうとする9人の、力強く挑戦的な表情が映し出されている。

&TEAMは4月21日に&TEAM 3rd EP『We on Fire』をリリースし、発売初日にグローバル累計でミリオンを達成し、Japan to Globalに向けて着実に歩みを進めている。3作連続でのミリオンを成し遂げ、成長した完全無欠のステージエリート集団&TEAMが魅せるパフォーマンスに期待が寄せられる。

(C)YX LABELS

(C)YX LABELS

自身最大規模のアジアツアーで、最高のステージを届けるためにパワーアップした９人の姿をぜひこのツアーで見届けてほしい。

【日程・会場】（国内）

〔神奈川］ Kアリーナ横浜

2026年5月13日（水）開場 17：00/開演 18：30

2026年5月14日（木）開場 16：30/開演 18：00

〔香川］あなぶきアリーナ香川

2026年5月23日（土）開場 16：00/開演 17：00

2026年5月24日（日）開場 15：00/開演 16：00

〔愛知］IGアリーナ

2026年5月30日（土）開場 15：30/開演 17：00

2026年5月31日（日）開場 14：30/開演 16：00

〔福岡］ 北九州メッセ

2026年6月13日（土）開場 16：00/開演 17：00

2026年6月14日（日）開場 15：00/開演 16：00

〔兵庫］ GLION ARENA KOBE

2026年6月27日（土）開場 16：00/開演 17：00

2026年6月28日（日）開場 15：00/開演 16：00

［千葉］ LaLa arena TOKYO-BAY

2026年7月25日（土）開場 16：00/開演 17：00

2026年7月26日（日）開場 15：00/開演 16：00

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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