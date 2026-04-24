BIGBANG、デビュー20周年に期待高まる！9年ぶりワールドツアーのティザーポスター公開 | RBB TODAY

BIGBANGのデビュー20周年を記念するワールドツアーのティザーポスターが公開された。

4月24日、YGエンターテインメントは公式SNSを通じて、来る8月に開催が決定したデビュー20周年記念ワールドツアーのティザーポスターを公開し、期待感を高めた。

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公開されたポスターは「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」というフレーズを前面に押し出し、BIGBANGならではのHIPで洗練されたムードを表現している。ツアーの具体的な詳細はまだ明らかにされていないが、ポスター公開だけで世界中のファンの期待が高まっている。

YGエンターテインメントも早くから準備に入っていたことを伝え、「完璧な公演を作るため、YGスタッフ一同が最善を尽くす」とコメントした。

（画像＝YGエンターテインメント）

BIGBANGはこれに先立ち、4月12日と19日（現地時間）に開催された音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」のステージに出演し、ワールドツアーに向けた“予熱”を終えた。特に、20年にわたる音楽の歩みを集大成したセットリストで観客の熱い反応を引き出し、圧倒的なパフォーマンスを披露した。

今回のワールドツアーは、2017年の「LAST DANCE」以来、実に9年ぶりの開催となり、その意味でも大きな注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

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