“10kg減量”→ステージで失神したことも…歌手ヒョナ、ふっくらとした近況が話題！体型変化に注目集まる | RBB TODAY

歌手ヒョナの“ビジュアル変化”が話題を呼んでいる。

4月23日、タレントのチャン・ソンギュは自身のインスタグラムを通じて、ヒョナとヨン・ジュンヒョン夫妻と共に過ごした温かい日常を公開し、ファンに2人の近況を伝えた。

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投稿には、21日に誕生日を迎えたチャン・ソンギュのために、ヨン・ジュンヒョンとヒョナが心を込めて誕生日ケーキを用意し、祝福する様子が収められている。

特に目を引いたのは、ヒョナの変化したビジュアルだ。金髪にブリーチした髪を自然にまとめたヒョナは、以前よりも健康的でふっくらとした頬を見せ、注目を集めた。スポーティーな装いでも隠しきれない愛らしい魅力と、リラックスした表情が印象的だ。

（写真＝チャン・ソンギュInstagram）左からチャン・ソンギュ、ヒョナ

なお、ヒョナは2007年、ガールズグループ「Wonder Girls」の一員としてデビュー。その後は「4Minute」のメンバーとしても活動し、現在はソロで活動を続けている。2024年10月には元HIGHLIGHTの歌手ヨン・ジュンヒョンと結婚した。

結婚後に体重が増えたことで妊娠の噂が流れたヒョナはダイエットを宣言し、10kgの減量に成功。しかし、ステージ上で倒れ、無理な減量の影響ではないかと指摘されたこともある。今回公開された近況ショットにより、その体型の変化に再び注目が集まっている。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。「2011 MAMA」のステージでは異例の“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題に。2022年11月には6年間交際してきた歌手イドン（DAWN）と破局。2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表し、同年10月に結婚した。

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