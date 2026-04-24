7億円規模の投資を集めた韓国タレント（38）、産後3週間で仕事復帰へ「早く仕事に戻りたい」 | RBB TODAY

タレントのキム・ソヨンが仕事復帰を宣言した。

出産からわずか3週間だ。

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キム・ソヨンは4月24日、「産後ケア施設の最終日。時間があっという間」とコメントし、食事の写真をSNSに投稿した。

彼女は今月3日、第2子となる男児を出産。産後ケア施設で3週間の回復期間を過ごしており、来週から本格的に仕事へ復帰する予定だという。

これに先立ち、キム・ソヨンは、ケア施設に通常の2週間ではなく3週間滞在する理由についても説明。「1週間ぶりにマッサージを受けて本当にすっきりした。退所後すぐに仕事に復帰する予定なので、赤ちゃんをもう1週間長く見てもらえたらと思った。2週間ほどで自宅に戻れる体調にはなる」と語っていた。

また、ケア施設滞在中も仕事をしている様子をSNSで公開しており、「今も少し出勤している気分。早く仕事に戻りたい」と意欲を見せている。

1987年生まれのキム・ソヨンは、2010年からアナウンサーとして活動。2017年に同業の先輩であるオ・サンジンと結婚し、その後フリーアナウンサー、タレントとして活動の幅を広げた。現在は4つのブランドを運営する実業家でもあり、米有名ベンチャーキャピタルから約70億ウォン（約7億円）の投資を誘致したことでも注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）キム・ソヨン（右）、オ・サンジン

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