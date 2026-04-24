元ZB1ジャン・ハオ、“変化の始まり”を予告…新グループAND2BLEの世界観を映す個人トレーラー解禁 | RBB TODAY

元ZEROBASEONEのジャン・ハオが、ボーイズグループAND2BLE（アンダブル）としてのデビューを控え、変化の始まりを告げた。

4月24日、AND2BLEは公式SNSを通じてジャン・ハオの個人トレーラー映像『SILENCE CRACKS : ZHANG HAO's SOUND』を公開した。

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公開された映像でジャン・ハオは、繊細な内面の感覚を呼び覚ますストーリーを描き出した。不完全なバイオリンの旋律で微細な波動を生み出し、AND2BLEの世界観を見事に表現した。

（写真＝YHエンターテインメント）ジャン・ハオ

続いて「完璧さは耳を傾けることから始まる。傾聴の瞬間、真の音楽が始まる（Perfection begins with listening closer. Listening closely is where the music truly begins）」というフレーズが挿入され、映像への没入感を高めた。ジャン・ハオはAND2BLEの個人トレーラーのラストを飾り、繊細な感性と深い余韻を届け、ファンの期待を高めた。

『SILENCE CRACKS』は、AND2BLEのメンバーそれぞれが持つ固有の「音」で、見かけだけの虚像を追い求める人々の失われた感覚を呼び覚ますというコンセプトだ。真の自分らしさについて問いを投げかけ、変化の始まりを告げている。

なお、現在AND2BLEは本格的なデビュープロモーションを開始し、ファンの期待と関心を集めている。

（記事提供＝OSEN）

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