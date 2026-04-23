三吉彩花との密着撮影も話題に！日本語堪能な歌手ソン・シギョン、中島美嘉に手料理振る舞う | RBB TODAY

歌手ソン・シギョンのYouTubeコンテンツ「会うだろうに」（原題）に、日本を代表する“ディーバ”中島美嘉が出演し、音楽や文化、コンサートについて語り合った。

去る4月22日に公開された動画では、中島美嘉が普段からお酒を嗜むソン・シギョンのために、故郷・鹿児島の酒をプレゼントし、和やかなムードを作った。

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この日、彼女はリクエストメニューとしてサムゲタンを挙げたが、ソン・シギョンはより澄んだ、淡白なタッコムタン（鶏の煮込みスープ）を勧め、手作りのものを振る舞った。

来る6月に韓国公演を控えている中島美嘉は、「韓国は旅行でも数え切れないほど来た場所だ」と格別の愛情をあらわにした。ただ、韓国語については「ある程度聞き取ることはできるが、話すのは難しい」と率直に打ち明けた。

（写真＝YouTubeチャンネル「SUNG SI KYUNG」）

左から中島美嘉、ソン・シギョン

これに対しソン・シギョンは、「韓国で中島美嘉を知らない人はいない」と、彼女の代表曲『雪の華』に言及した。

また、ソン・シギョンは、韓国のファンのためにコンサートで韓国語の楽曲を披露することを提案し、中島美嘉は挑戦する意思を示しながらも、準備期間が短いことへの懸念をのぞかせた。

続けて、2人は日韓のコンサートにおけるゲスト文化について語り合い、今後お互いの公演にゲストとして参加する可能性を示唆した。

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。

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