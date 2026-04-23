BLACKPINKジェニーも登場！韓国恋愛リアリティー『乗り換え恋愛４』ABEMAで国内独占配信 | RBB TODAY

韓国の人気恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』が、2026年4月29日夜10時よりABEMAにて国内独占配信されることが明らかになった。

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『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で共同生活を送り、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を描いた韓国の恋愛リアリティー番組だ。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感と、元恋人の目の前で新しい異性と関係を深めるという極限の状況が視聴者の共感を呼び、韓国で社会現象を巻き起こしてきた。

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シーズン4ではソウル近郊での1.5週間の共同生活を経たのち、湘南のラグジュアリーリゾートへ舞台を移したロマンス旅行が展開される。第1話・第2話では、クァク・ミンギョン、ソン・ベクヒョン、パク・ジヒョン、チョ・ユシク、チェ・ユンニョン、キム・ウジン、ホン・ジヨン、チョン・ウォンギュの8人がXの正体を隠したまま探り合いを繰り広げる。

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スタジオMCにはチョン・ギソク、イ・ヨンジン、キム・イェウォン、ユラ（Girl's Day）が集結。ゲストにはSEVENTEENのエスクプスとミンギュ、BOYNEXTDOORのソンホとミョン・ジェヒョンが登場するほか、BLACKPINKのジェニーもスペシャルゲストとして出演する。

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また、同作の国内独占配信を記念し、『乗り換え恋愛２』が4月22日夜6時から4月29日（水・祝）夜11時59分まで全話無料配信される。『乗り換え恋愛４』は毎週水曜日に4話ずつ配信される予定だ。