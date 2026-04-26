「唯一葬儀に来てくれた」IU、共演中の“親友”2人に感謝…共演俳優との愛らしい関係性も話題 | RBB TODAY

歌手兼女優IUが、葬儀に駆けつけてくれた同僚たちに心からの感謝を伝えた。

去る4月24日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』には、俳優ユ・スビンが出演し、ドラマ『21世紀の大君夫人』で共演している女優イ・ヨン、IUとともに、行きつけの店を訪れる様子が捉えられた。

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最近、祖父を亡くしたIUは「両親が2人に感謝していた」として、「私の知人で、ほぼ唯一葬儀に来てくれた」と明かした。

続けて、「知らせを聞いてすぐに駆けつけてくれて、とても感動した」と付け加えた。

（写真＝MBC）1枚目：IU、2枚目左：ユ・スビン、右奥：イ・ヨン

また、IUは2人が用意してくれたプレゼントにも言及した。「メンダル（ユ・スビンの愛称）は、いろいろな種類のチョコレートを丁寧に詰めて持ってきてくれたし、ヨンもチョコレートを用意してくれた」として、「喪主たちがちょうど必要だったので、大きな慰めになった」と語った。

特に、IUは「あのとき、両親がメンダルを見て、実物の方がもっとかっこいいと言っていた」と伝え、笑いを誘った。これにユ・スビンが照れくさそうに笑顔を見せると、IUは「この話をすると、本当に喜ぶんだから」といたずらっぽく反応した。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

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