ILLIT、新アルバムのハイライトメドレー公開！タイトル曲『It's Me』に熱視線 | RBB TODAY

ILLITが新作に収録された全曲の音源の一部を公開し、カムバックへの熱気に火をつけた。

ILLITは、4月21日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通して、4th Mini Album『MAMIHLAPINATAPAI』のハイライトメドレー映像を公開した。

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メンバーたちが自らスマートフォンで撮影したこの映像は、セルフメイクやペットとの日常など、些細な瞬間を記録して共有することを楽しむ10代・20代の共感を誘う内容となっている。また、ビデオ通話やメッセージといったリアルタイムのコミュニケーションに慣れ親しんだ同世代の特性を感覚的な演出で描き出し、没入感を高めた。

中でも、タイトル曲『It's Me』に大きな注目が集まっている。初デートの後、好きな相手との関係の定義が分からず悩んでいる時、「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言するILLITの魅力をテクノジャンルで表現した。激しいビートと中毒性のあるサウンドが聴く者のドーパミンを刺激し、低く囁く「It's Me」という歌詞が深い余韻を残す。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

収録曲『GRWM (Get Ready With Me)』は、穏やかなメロディで対照的な雰囲気を醸し出す。君と一緒に、素顔のままで本音を語り合う親密な瞬間を愛らしく描き出したDnB（ドラムンベース）ジャンルの楽曲で、ILLIT特有の軽快さが溶け込んでいる。

『paw, paw!』は、感情的なメロディラインと対照的な重厚なベースサウンドが特徴のエレクトロポップ曲だ。メンバーのIROHAが愛するペットへの切ない思いを歌詞に綴った。

アルバム名と同名の『Mamihlapinatapai』は、アメリカン・ポップロックスタイルのシックで自由な雰囲気が漂っている。数多くの選択と責任の前で「怠惰な完璧主義者」になってしまった同世代の若者たちに、ILLITが伝えるメッセージが込められている。

『Love, older you』は、温かく穏やかな感性のオルタナティブ・ポップジャンルで、リスナーに深い慰めを与える歌詞が楽曲への期待感を高める。

ILLITは今後もハイライトメドレーに続き、タイトル曲『It’s Me』に関するヒントを順次公開していく予定だ。23日には楽曲のメッセージとサウンドを確認できるキャンペーンフィルムを、24日には「IT’S ME」バージョンのコンセプトフォト・映像を披露する。続いて27～28日にはミュージックビデオのオフィシャルティザーを公開し、待望の新譜とMV本編は30日18時にその全貌を現す。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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