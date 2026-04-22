“IZ*ONE出身”クォン・ウンビ、MAMAMOOら所属のRBWと専属契約「全面的なサポートを惜しまない」 | RBB TODAY

“びしょ濡れフェスの女神”として知られるIZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、芸能事務所RBWと専属契約を結び、新たな飛躍に乗り出す。

4月22日、RBW側は「最近、歌手クォン・ウンビと専属契約を締結した」と公式発表した。

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続けて「クォン・ウンビは優れたボーカルとパフォーマンス力を基に、ステージ上で独自の存在感を証明してきたソロアーティスト」とし、「音楽的な歩みを共にするパートナーとして、今後の活動を共にできることをうれしく思う」とコメントした。

RBWには現在、MAMAMOOをはじめ、OH MY GIRL、KARD、YOUNG POSSE、ONEWE、XLOV、アン・イェウンなど、実力あるアーティストが所属している。今回クォン・ウンビが加わることで、さらに強固なアーティストラインナップが構築される見込みだ。

（写真提供＝OSEN）クォン・ウンビ

所属事務所は「クォン・ウンビが持つ音楽的な力量をより幅広く発揮できるよう、全面的なサポートを惜しまない」と付け加えた。

当初、韓国の芸能界ではクォン・ウンビがギャラクシー・コーポレーションに合流するとの見方もあったが、熟慮の末、アーティストの音楽的カラーを尊重し制作力に優れたRBWとのタッグを選んだとみられる。

RBWの全面的な支援のもと、クォン・ウンビは今後さらに活発な活動を展開する見通しだ。本業の音楽はもちろん、持ち前のトーク力とセンスを発揮してきたバラエティ、さらに演技など多方面で“オールラウンダー”としての存在感をさらに強めていく見通しだ。

RBW側は「今後、音楽をはじめ多様な分野で続いていくクォン・ウンビの新たな歩みに、多くの関心と応援をお願いしたい」と呼びかけた。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

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