宇野実彩子「出産して母になって、価値観がガラッと変わりました」 | RBB TODAY

ヴィークレアのサロン専売品「&honey Professional」の発売を記念した『サロン専売品「&honey Professional」誕生記念発表会』が、青山グランドホールにて開催。スペシャルゲストとして、デビュー20周年を迎えたAAAの宇野実彩子と與真司郎が登場。二人の「変化」と「変わらない関係性」をテーマにしたトークセッションが行われた。

「自分がプロフェッショナルだと思うこと」をテーマにしたフリップコーナーでは、宇野が『身体の美意識』を挙げ、「デビュー以来、トレーニングをしていなかった時がなかったくらい。その時々でなりたい身体を目指して、流行りのトレーニングを取り入れてきました。今はちょうどいいバランスです。」と説明。與は『行動力』を挙げ、「周りを見ても自分ほど行動力がある人間ってなかなかいないなと思っています。有言実行で行動力には自信がありますね。」と語った。

互いへの評価では、與が宇野について「昔から努力家。リハーサルをやっていても、早く入って最後まで残っているのは実彩子でしたね。」、宇野が與について「自分の想いを人に伝えることもうまいですし、葛藤があってもそれをポジティブなパワーに変えて切り開いていくところ」と語った。

デビュー当時からの変化について、與は「実彩子はいい意味で変わらずですが、大人の魅力が増しましたね。ギャル時代よりも今の方が好き。今日もナチュラルでいい」、宇野は「20年でたくましく生きる力を蓄えて、一人で海外に行っているのを見ると男の子の成長を感じます。相談もできるくらい心強い存在になりましたね。」とコメントした。

価値観の変化について、宇野は「出産して母になって、価値観がガラッと変わりました。命の尊さや愛しさを感じ、毎日が一瞬一瞬の積み重ねだなと思わされる日々です」と語った。