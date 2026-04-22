9年でここまで…？「伝説的グループ」I.O.I、再結成で見せた“成熟ビジュアル”に注目！ | RBB TODAY

“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）がついに帰ってくる。

9年ぶりの再結成のニュースで連日オンライン・オフラインを熱く盛り上げているなか、初のグループビジュアルを公開し、カムバックへの期待をさらに高めた。

【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?

I.O.Iの3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』は、5月19日18時、各種オンライン音源サイトを通じて公開される。

これに先立ち4月22日、I.O.Iの公式SNSを通じて、3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』のムードフィルム映像が公開された。

映像の中でメンバーたちは、ヴィンテージでありながらカラフルな衣装を身にまとい、唯一無二のオーラを放っている。短い映像ながらも、9人それぞれの個性と一層成熟したビジュアルが際立ち、視線を引きつけた。

特に映像の終盤には、5月19日18時というリリース日時とメンバーの英語名が順に登場し、ファンの期待を高めた。

（写真提供＝SWINGエンターテインメント）

2016年にMnetの音楽番組『PRODUCE 101』を通じて誕生したI.O.Iは、デビューと同時に音楽シーンに大きな衝撃を与えた。今年デビュー10周年を迎え、実現した今回の再結成は、その意義も一層特別なものとなっている。

去る21日にプロモーションスケジューラーを公開し、本格的に始動した彼女たちは、5月4日に先行公開音源をリリースし、5月19日に新ミニアルバムを発売する予定だ。

さらにI.O.Iは、アルバム名と同名のタイトルを冠した「2026 I.O.I Concert Tour：LOOP」を開催し、アジア主要都市を巡回する。5月29日から3日間にわたるソウル公演を皮切りに、6月6日バンコク、6月20日と21日には香港へと続く大規模ツアーに乗り出す。

韓国の音楽シーンで短期間に頂点へと駆け上がった彼女たちが、9年の時を経てどのような新たな音楽的成長を見せるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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