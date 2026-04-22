「おばあさんの臭いしない？」悪口に反論した“17歳下夫”の莫大な借金を解決か、ミナが株で大儲け | RBB TODAY

韓国の総合株価指数（KOSPI）が過去最高値を記録している。

そんななかミナの投稿が話題だ。

【注目】「おばあさんの臭い」に17歳下夫が反論

ミナは4月21日、自身のSNSに「わあ～！このうち6銘柄を保有中だけど、高値で買ったものもすべて回復」と投稿。併せて、現在の株価を示すスクリーンショットも公開している。

いくつかの銘柄の横にはハートマークが付けられており、注目している銘柄であることを示唆している。

（画像＝ミナSNS）

ミナは2年前に出演した、ある番組で「（夫が）株と仮想通貨で資金を溶かしてしまい、貸したお金は億単位（数千万円相当）にのぼる。元手もすべて私のお金だった」と告白し、今後は自身が家庭の経済管理を担うと宣言していた。

ミナは1972年生まれの現在53歳。2002年の日韓W杯をきっかけに歌手デビューし、長年芸能界で活躍している。2018年には17歳年下のリュ・フィリップと結婚し、“歳の差婚”で注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）ミナ（左）とリュ・フィリップ

2024年には、夫婦のYouTubeチャンネルに届いたミナへの悪口と対応が話題に。17歳も離れているミナから「おばあさんの臭いがしないのか」というコメントに、リュ・フィリップは「ミナさんからは美しい花の香りがする」と答えて賞賛を受けた。

◇ミナ プロフィール

1972年12月1日生まれ、本名シン・ミナ。1993年に広告モデルとしてデビュー。2002年の日韓ワールドカップ時、赤いTシャツを着て韓国代表を熱烈に応援する姿がメディアを通じて注目され、“ミス・ワールドカップ”、“応援ビーナス”と話題に。その勢いで同年、『Answer The Phone』を発表して歌手デビューした。2018年8月、17歳年下の歌手リュ・フィリップと結婚して大きな話題となった。

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