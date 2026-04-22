BIGBANG、デビュー20周年に公式SNSを電撃開設！脱退メンバーもフォローで注目 | RBB TODAY

BIGBANGがデビュー20周年を迎え、公式SNSアカウントを公開し、ファンの関心を集めている。

最近、BIGBANGは世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」のステージを成功裏に終えたのに続き、20周年記念ワールドツアーの開催を発表した。

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そうしたなか、4月21日に公式インスタグラムアカウントを新たに開設し、本格的な活動の幕開けを告げた。

同アカウントの最初の投稿には、メンバーのG-DRAGON、SOL、D-LITEの後ろ姿が収められ、注目を集めた。続いて公開された映像には、チームの20周年を記念するメッセージが盛り込まれ、ファンにとって特別な意味を添えた。

（写真＝BIGBANG Instagram）

特に、このアカウントが元メンバーであるT.O.Pの個人アカウントをフォローしていることが知られ、今後の完全体での活動の可能性にも期待が高まっている。

なお、BIGBANGはワールドツアーを通じて世界中のファンと出会う予定であり、20周年を記念したさまざまなプロジェクトも続く見通しだ。

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