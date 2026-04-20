期間限定から正式グループに！『ボイプラ』発EVNNE、5人体制で初カムバック「覚悟を持って」 | RBB TODAY

ボーイズグループEVNNEが、プロジェクトグループを超え、正式なグループとしての再出発を知らせた。

4月20日、EVNNEはソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区のミョンファライブホールにて、1stシングル『Backtalk』のリリース記念ショーケースを開催した。

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2023年、Mnetのオーディション番組『BOYS PLANET』シーズン1から誕生したEVNNEは、活動期間2年3カ月の間にさまざまな楽曲をリリースし、存在感を放ってきた。

ケイタは、「『Backtalk』でカムバックすることになった。グループに大きな変化があった分、準備もたくさんして、強い覚悟を持って臨んだ。たくさんの愛と応援をお願いしたい」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）EVNNE

オーディション番組の派生グループとしては初となる“正式グループへの転換”を叶えたEVNNEは、7人から5人体制に変化した後、今回のカムバックを迎えた。

ムン・ジョンヒョンは、「メンバーたちと久しぶりにショーケースをするので、とても緊張したが、これまで上手くやってきただけに、今日もいつも通りやろうと話した」とカムバックに臨む心境を伝えた。

（写真提供＝OSEN）EVNNE

なお、EVNNEの1stシングル『Backtalk』は、4月20日18時にリリース予定だ。

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