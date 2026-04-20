俳優クァク・ドンヨン、“親友”パク・ボゴムと同事務所に！冠番組にもレギュラー出演 | RBB TODAY

俳優クァク・ドンヨンが、音楽プロデューサーのTEDDY率いるTHEBLACKLABELに電撃合流し、“親友”の俳優パク・ボゴムと同じ事務所に所属することになった。

4月20日、THEBLACKLABEL側は、クァク・ドンヨンと専属契約を締結したと公式発表し、彼の新たなスタートを知らせた。

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特に、今回の契約により、クァク・ドンヨンは芸能界の親友として知られているパク・ボゴムと同じ事務所に所属することになった。彼は最近、パク・ボゴムの冠番組『ボゴムマジカル』（原題）にもレギュラー出演した。

THEBLACKLABELは、「クァク・ドンヨンは多数の作品で自身の“色”をのせた役を誕生させてきた幅広い演技の引き出しの持ち主であり、無限のポテンシャルを持つ俳優だ」と契約を結んだ背景を説明した。

（写真＝THEBLACKLABEL）クァク・ドンヨン

続けて、「クァク・ドンヨンが見せる新たな姿と挑戦を常にともにする、心強いパートナーとして歩んでいく」と付け加え、全面的なサポートを約束した。

俳優ラインナップを一層強化したTHEBLACKLABELの今後にも注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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