亡き親友を追悼…SEVENTEEN・スングァン、ムンビンさん3周忌に“涙の歌唱”「思い出してもらいたかった」 | RBB TODAY

SEVENTEENのスングァンが、突然この世を去ったムンビンさんの3周忌に、歌で親友を偲んだ。

4月19日、仁川（インチョン）インスパイア・アリーナでは、SEVENTEENのユニット、ドギョム×スングァンの初単独ツアー「DxS [Serenade] ON STAGE - INCHEON」が開催された。

【写真】スングァン、“親友”ムンビンさんに「会いたい」

ムンビンさんがこの世を去ってから3年となるこの日、スングァンはソロステージで、ムンビンさんを思い制作した楽曲『Dandelion』を歌い、追悼の意を表した。

ステージを終えた後、涙を見せたスングァンは、『Dandelion』のステージについて「僕がとても愛していたビニ（ムンビンさんの愛称）のために書いた曲だ」とし、「奇しくも今日は僕の友人ビニの命日だ。気づけば、もう3年という時間が流れていた」と語った。

続けて「一度でも多く思い出してもらいたかった」とし、「僕のことをきっと見守ってくれていると思う」と述べ、胸を打つ思いを伝えた。

（写真提供＝OSEN）スングァン（左）、ムンビンさん

これに先立ち、スングァンはあるYouTubeチャンネルに出演し、『Dandelion』が好きな理由について、「大切な友人がたんぽぽの綿毛を撮影し、写真とともに投稿したことがある。そのメッセージが自分に大きく響き、それがきっかけで『Dandelion』という曲を書いた」と明かした。さらに「それ以来、たんぽぽが自分にとって一つのキーワードになった」と語った。

また「それまでは、たんぽぽの綿毛が飛んでいるのを見たことがなかったが、その投稿を見て『Dandelion』を書いてからは、運転中やコンサートで歌っているときに見えるようになった。自分にとってとても大切な花だ」と付け加えた。

なお、ムンビンさんは2023年4月19日にこの世を去った。享年25歳。

（記事提供＝OSEN）

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

◇ムンビンさん プロフィール

1998年1月26日生まれ。2006年に東方神起の『風船』のMVに、ユンホの子役である“リトル東方神起”として出演。2009年にはドラマ『花より男子-Boys Over Flowers』で俳優キム・ボムの子役を務めた。2016年にASTROとしてデビューし、ドラマ『十八の瞬間』に出演するなど、多様な活動を繰り広げた。妹のムン・スアはガールズグループBilllie（ビリー）のメンバー。4月19日に25歳の若さでこの世を去った。

■【写真】スングァン、自身の誕生日に“親友”ムンビンさんを追憶…「温かく愛して」

■【写真】スングァン、“親友”ムンビンさんへの懐かしさ表す

■「助けたかった…」SEVENTEENが送ったムンビンさんへの手紙