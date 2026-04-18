BTSの東京ドーム公演に韓国メディアも注目！日本の新聞5紙の1面で取り上げられる人気ぶり | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、日本の主要スポーツ新聞の1面を飾り、話題になっている。

4月17～18日、日本の5大スポーツ紙『日刊スポーツ』『スポーツニッポン』『スポーツ報知』『サンケイスポーツ』『デイリースポーツ』が、1面でBTSの来日公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN TOKYO」を大々的に報じた。

【写真】「JUNG KOOKが招待」BTS公演を観覧した日本人

公演が開催された東京ドーム付近のコンビニには、これらの新聞を買い求める観客が殺到し、複数の店舗の新聞が午前中から早々に品切れになるなど、高い関心を実感させた。

日本のメディアは「7年ぶりの完全体帰還」「東京ドーム熱狂」「ARMY（BTSのファンネーム）との再会」などを主要なキーワードとして掲げ、大きく取り上げた。久しぶりに全メンバーで日本のステージに上がった点と、東京ドームを埋め尽くした観客の熱い反応に注目し、今回の公演の意味に焦点を当てた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

BTSの完全体での日本公演は、2019年7月に開催された「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’－JAPAN EDITION」以来、約7年ぶりだ。今回の公演は2回とも全席完売となり、BTSへの非常に大きな期待をあらためて証明した。

（記事提供＝OSEN）

■「ARMYのおかげで…」JIN、コンサート後の神対応に胸熱

■【写真】J-HOPE、オールバックの“爆イケビジュ”

■【写真】V、東京D公演を前に「かかってこい」