「来年で20年」少女時代で唯一寮に残るヒョヨン、収入がないと事務所に気まずくなると告白 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ヒョヨンがデビュー20年目を目前にしていても寮で暮らし続ける理由を明かした。

去る4月17日、YouTubeチャンネル「ハルミョンス」（原題）で、ヒョヨンは「いまだに宿舎生活をしている」として、「快適に休める場所と美味しいご飯をすべて提供してくれるのが、とても良い」と語った。続けて、「来年で宿舎生活20年だ」と付け加えた。

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MCのパク・ミョンスが「かなり節約できただろう」と尋ねると、ヒョヨンは「貯蓄だけが生き残る方法と考えている」と答えた。続けて、「なぜ出ていかなければならないのか」と微笑んだ。

ヒョヨンは、宿舎生活の裏側も打ち明けた。彼女は、「たまに収入がないと顔色を伺ってしまうこともある」として、「ここに居続けてもいいのかと思ってしまう」と語った。

（写真＝YouTubeチャンネル「ハルミョンス」）

1枚目：左からパク・ミョンス、ヒョヨン

ただし、事務所に対する信頼にもあわせて言及した。彼女は、「それでもSM（エンターテインメント）は一生懸命やる人には絶対に拍手を送り、サポートしてくれる」と明らかにした。

現在の生活スタイルも公開した。彼女は、「誰かが入ってきても、嬉しくないと思う」として、「仕事が終わって遅くに誰かが来ると、泥棒が入ってきたのかと思って驚く」と語った。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

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