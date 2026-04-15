aespa・カリナ、運転免許の筆記試験に合格！家族愛が原動力に「おばあちゃんを助手席に…」 | RBB TODAY

aespaのカリナが、運転免許取得に挑戦すると宣言し、並々ならぬ意欲を見せた。

4月14日、aespaの公式YouTubeチャンネルに『十分な練習だけが合格への近道』と題した動画が公開された。

【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ

動画の中でカリナは「ここは今、運転免許試験場です。筆記試験を受けに来ました」と報告。この日のために、スケジュールの合間を縫ってコツコツと勉強を続けてきたという。

（画像＝SMエンターテインメント）

カリナは「普段は朝の占いとかは信じないタイプ」と前置きしつつも、「ラッキーカラーだけでもチェックしようと思って見てみたら、牡羊座が12位でした。私は牡羊座です」と言い、「ラッキーアクションは『近くのお寺を散歩すること』らしい。私、カトリックなのに」と語り、笑いを誘った。

カリナは免許取得の理由として「今も祖母と一緒に暮らしているのですが、ある本を読んでいたら、“祖母とドライブに行く”という話が出てきました。それを見て、おばあちゃんがもっと年を取る前に自分の助手席に乗せたいと思いました」と明かした。

続けて「このまま時間をやり過ごすわけにはいかない。すぐに免許を取ってドライブに連れて行ってあげよう、と思いました。思い立った翌日にはマネージャーさんに『私、免許取ります』と宣言してここに来ました」とエピソードを明かした。

ドライブに行きたい場所を聞かれると、「それはまだ考えていません。乗せることだけを考えていました。おばあちゃんが友達と約束がある時に、そこまで送ってあげたい」と深い家族愛をのぞかせた。

合格ラインの60点を突破したいと意気込んでいたカリナは、試験終了後に満面の笑みで駆け寄り「合格！なんと85点で合格しました」と誇らしげに報告した。

（記事提供＝OSEN）

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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