「語彙力失う…」LE SSERAFIM・宮脇咲良、反則級の“肩見せ”ルームウェア姿にファン悶絶！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、ファンを虜にした。

宮脇は最近、自身の公式インスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】宮脇咲良、“肩見せ”ルームウェア姿

公開された写真には、アンバサダーを務めるルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」の新作コレクションを着用した姿が収められている。

写真の宮脇は、肩を大きなリボンで結んだロングワンピースタイプのルームウェアを着用。華奢なデコルテや肩のライン、美背中を披露し、見る者の視線を釘付けにした。

また、別のカットでは可憐なピンクの花柄があしらわれたデザインも着こなしており、ふんわりとしたボブヘアとアンニュイな表情が相まって、彼女の持つ透明感とフェミニンな魅力が最大限に引き出されている。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「めちゃくちゃかわいい」「最高かよ」「語彙力失う…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは5月22日に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースする。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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