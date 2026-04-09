“ENHYPEN脱退”のヒスン、ソロ歌手「EVAN」として新たなスタート…新ビジュアル＆SNS開設！ | RBB TODAY

ENHYPENを脱退したHEESEUNG（ヒスン）が、ソロアーティスト「EVAN」（エヴァン）として新たなスタートを切る。

4月8日、EVANは公式SNSチャンネルを開設し、初のプロフィール写真を公開した。

【写真】ヒスン、「EVAN」として新ビジュアル公開

写真の中のEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本に忠実でありながらも、深みのあるオーラを漂わせている。

所属レーベルのBELIFT LABは、この写真について「まだ何色にも染まっていない、特定の存在として定義や解釈をされる前の、最も純粋な形態のEVANを表現した」と説明した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

EVANは2020年にグローバルグループENHYPENとしてデビューし、卓越した音色やボーカル・ラップのテクニック、そして圧倒的なパフォーマンス能力を披露してきた。また、安定したライブステージはもちろんのこと、『Highway 1009』や『Dial Tragedy』などの楽曲を通じて、作詞・作曲・プロデュース能力まで証明しており、シンガーソングライターとしての才能も高く評価されている。

「EVAN」という名は、HEESEUNGの「もう一人の自分」を表す名前であり、彼の音楽的アイデンティティを象徴するキーワードでもある。彼は「『EVAN』は幼い頃から使ってきた、大切な思い出が詰まった名前です」とし、「子供の頃に作った名前を再び呼び起こし、新たな気持ちで『EVAN』としての姿をお見せしたい」と語り、「最も率直で自然な自分の姿をそのまま込めた音楽で、ファンの皆さんに一歩ずつ近づいていきたい」と真摯な想いを伝えた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

EVANの新たなスタートに期待が高まる。

◇ヒスン（EVAN） プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）のデビュー候補生に選ばれたことも。TXTとしてのデビューは逃したが、オーディションプログラム『I-LAND』を通じてENHYPENのメンバーとなった。『I-LAND』出演当時に見せたストイックなイメージから一転、デビュー後は天然な一面も発覚し、その人気に拍車をかけた。2026年3月10日にグループから脱退。

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