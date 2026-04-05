お揃い“BTSジャケット”でダンス！Vのために俳優パク・ソジュンら仲良し「ウガ・ファミリー」集結 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが仲良しの芸能人グループ「ウガ・ファミリー」との友情を自慢した。

去る4月4日、Vは「ウガ2.0」という短いコメントとともに、動画を投稿した。

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公開された動画には、Vをはじめ、俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、パク・ヒョンシク、ラッパーPeakboyまで、5人がお揃いの服を着た姿が捉えられている。

彼らは、背中に「KEEP SWIMMING」と書かれたジャケットを着用し、BTSの楽曲『2.0』に合わせて、ダンスチャレンジ動画のように簡単な振り付けを披露した。

（写真＝V Instagram）

特に、チェ・ウシクは両手で顔を隠すキュートなポーズを取り、パク・ヒョンシクは『2.0』を手で表現した。

（写真＝V Instagram）

BTSのカムバックを記念して「ウガ・ファミリー」全員が集結したことで、多くのファンの関心が集まった。

なお、BTSは3年9カ月という長いブランクを経て、5thフルアルバム『ARIRANG』で完全体としてカムバックした。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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