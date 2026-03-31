【Netflix 4月ラインナップ】戸田恵梨香主演『地獄に堕ちるわよ』や法廷ドラマ『九条の大罪』など全30作品が一挙公開！ | RBB TODAY

Netflixの2026年4月配信ラインナップが公開された。戸田恵梨香が占い師・細木数子を熱演する話題作『地獄に堕ちるわよ』をはじめ、柳楽優弥と松村北斗が共演する法廷ドラマ『九条の大罪』、空知英秋のデビュー作を初アニメ化した『だんでらいおん』、世界的ヒット作『BEEF/ビーフ: シーズン2』など、注目のシリーズ作品が多数配信される。

また、サスペンスアクション『マン・オン・ファイア』や、シャーリーズ・セロン出演の『エイペックス・プレデター』といった海外発の意欲作も配信予定。さらにドキュメンタリーでは『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』が控えるほか、話題のホラー『近畿地方のある場所について』や京都アニメーション制作の『映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」』が見放題配信される。

シリーズ（ドラマ／コメディ／スリラー等）

■『九条の大罪』2026年4月2日配信

『九条の大罪』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

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柳楽優弥、松村北斗ほか豪華キャストが出演する、法とモラルの極限を描いたクライムエンタテインメント。「闇金ウシジマくん」で知られる真鍋昌平の同名コミックを実写シリーズ化。半グレやヤクザ、前科持ちなど厄介な依頼人の案件を請け負う弁護士・九条間人は、世間から非難を浴びながらも自らの正義を追求していく。イソ弁として働くことになったエリート弁護士・烏丸真司は、その型破りな手法を疑問視しながらも共に社会の闇へ迫っていく。

■『愛をこめて、キティより: シーズン3』2026年4月2日配信

『愛をこめて、キティより：シーズン3』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

人気ラブコメディが待望のシーズン3へ。恋に胸をときめかせながら最終学年をスタートさせたキティだったが、驚きの真実が明らかになり、予期せぬ事態に翻弄されていく。

■『乩身: 天界の使者』2026年4月2日配信

『乩身：天界の使者』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

台湾発のアクションファンタジー。大きな過ちを犯し、地上の魔物と戦う天界の使者となったハン・ジエが、闇の勢力から人間界を守るために力強く立ち上がる。

■『ブラッドハウンド: シーズン2』2026年4月3日配信

『ブラッドハウンド：シーズン2』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ウ・ドファン、イ・サンイ共演の人気アクションがシーズン2へ。違法ボクシングリーグを運営する国際組織に狙われたゴヌとウジンは、その拳を武器に再び過酷な戦いへと身を投じていく。

■『ビッグ・ミステイク』2026年4月9日配信

『ビッグ・ミステイク』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

「シッツ・クリーク」のダニエル・レヴィが監督、脚本、プロデューサー、さらには主演まで務めるコメディ作品。ギャングに脅されて雑用係になった兄妹が、組織犯罪の世界で頂点を目指す羽目になる。

■『リディア・ポエットの法律: シーズン3』2026年4月15日配信

『リディア・ポエットの法律：シーズン3』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

イタリア発の人気ミステリーがシーズン3へ。旧友が戻ってきたことで注目される裁判を担当することになったリディア。その出来事は、彼女の密やかな恋愛関係にも影響を及ぼしていく。

■『BEEF/ビーフ: シーズン2』2026年4月16日配信

『BEEF_ビーフ：シーズン2』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

オスカー・アイザック、キャリー・マリガン共演の大人気シリーズが、新たな登場人物を迎えてシーズン2へ。ジョシュアとリンジーの夫婦は、上司の激しい夫婦喧嘩を目撃したことをきっかけに、予測不能な“ビーフ（対立）”の渦に巻き込まれていく。

■『誰だってもっと自分を好きになろうとしてる』2026年4月19日配信

『誰だってもっと自分を好きになろうとしてる』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ク・ギョファン、コ・ユンジョン共演のヒューマンドラマ。嫉妬や劣等感に苛まれ、孤立に苦しむ男が、もがき続けながらも再び平穏を手に入れるために歩み始める。

■『選ばれざる者』2026年4月21日配信

『選ばれざる者』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

イギリス発のスリラー作品。閉鎖的なキリスト教団体で夫アダムや娘と暮らすロージーの前に、ある日謎めいた男サムが現れる。彼の登場によって、危険で暗い秘密が静かに呼び覚まされていく。

■『本日も完売しました』2026年4月22日配信

『本日も完売しました』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

アン・ヒョソプ、チェ・ウォンビン共演のロマンスコメディ。完璧主義を貫く農家のマシュー・リーと、人気番組MCのタム・イェジン。正反対の生き方をしてきた2人の人生が、意外な方向へと絡み合っていく。

■『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』2026年4月23日配信

『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

完結を迎えた世界的メガヒット作品から初のアニメーションシリーズが誕生。実写ドラマ版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年のホーキンスを舞台に、仲間たちが危険な超常現象の謎を追う。

■『ランニング・ポイント: シーズン2』2026年4月23日配信

『ランニング・ポイント：シーズン2』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ケイト・ハドソン主演の人気コメディがシーズン2へ。NBA名門バスケチームのオーナーとなったアイラが、チャンピオンシップ目前で発生したトラブルに持ち前の情熱でぶつかっていく。

■『地獄に堕ちるわよ』2026年4月27日配信

『地獄に堕ちるわよ』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

かつてメディアを席巻した占い師・細木数子の波乱の人生を、戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で描く衝撃作。独自に編み出した六星占術と、「大殺界」や「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードの数々で占いブームを巻き起こした彼女がいかにして「日本一有名な占い師」へと成り上がっていったのか。昭和から平成へ、60年にわたってその「真実と嘘」をあぶり出していく。

■『マン・オン・ファイア』2026年4月30日配信

『マン・オン・ファイア』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世が主演を務めるサスペンスアクション。深刻なPTSDに苦しむ元特殊部隊の傭兵クリーシーが、再び激戦の渦に巻き込まれていく姿を描く。

■『だんでらいおん』2026年4月配信

『だんでらいおん』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

「銀魂」の空知英秋によるデビュー作を初のアニメシリーズ化。日本天使連盟送迎部“たんぽぽ組”に所属する2人の天使、丹波鉄男と黒鉄美咲が、成仏できない霊魂を捜索し、あの世へ送るためにあらゆる困難に立ち向かう。主人公の丹波鉄男を小林親弘が、黒鉄美咲を潘めぐみが演じることでも話題となっている。

■『キリゴ』COMING SOON

『キリゴ』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

チョン・ソヨン、カン・ミナらが出演する学園ホラーミステリー。願いを叶える不思議なアプリによって呪いをかけられた高校生たちが、生き残るために死の連鎖を断ち切ろうと奮闘する。

映画

■『"ワン"ダフル・セラピー: 食べて、祈って、ときどき吠えて』2026年4月1日配信

『_ワン_ダフル・セラピー_ 食べて、祈って、ときどき吠えて』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ドイツ発のコメディ。やんちゃな飼い犬に手を焼く5人の飼い主たちが、カリスマトレーナーのノドンによる集中的なトレーニングを受ける模様をコミカルに描く。

■『猛襲』2026年4月10日配信

『猛襲』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

息を呑むサバイバルスリラー。ハリケーンに襲われて取り残された住民たちが、急激な増水と飢えたサメたちを相手に、生き延びるための壮絶な戦いを繰り広げる。

■『パーフェクト・ルームメイト』2026年4月17日配信

『パーフェクト・ルームメイト』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

注目のコメディ映画。デヴォンがルームメイトとして誘ったのは、楽しく魅力的なセレステ。しかし、2人の友情はいつしか激しいバトルへと姿を変えていく。

■『エイペックス・プレデター』2026年4月24日配信

『エイペックス・プレデター』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

シャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン出演のサバイバルアクション。オーストラリアの荒野を舞台に、サシャが正体不明の男との命がけのゲームに巻き込まれる。

ドキュメンタリー／その他

■『ロナウジーニョ: ザ・ワン・アンド・オンリー』2026年4月16日配信

『ロナウジーニョ：ザ・ワン・アンド・オンリー』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ブラジル出身のサッカースター、ロナウジーニョの半生とキャリアに迫るドキュメンタリー。神童と呼ばれた少年が、伝説の選手へと成長していくまでの軌跡をたどる。

■『デヴィッド・アッテンボロー: ゴリラが紡ぐ物語』2026年4月17日配信

『デヴィッド・アッテンボロー：ゴリラが紡ぐ物語』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

自然科学者のデヴィッド・アッテンボローが贈るネイチャードキュメンタリー。パブロと呼ばれるある特別なゴリラを追いかけた、希望と喜びに満ちた生命の物語。

■『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』2026年4月中旬配信

『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

2026年3月に開催された「2026 ワールドベースボールクラシック™」に挑んだ侍ジャパンに密着したドキュメンタリー。前回大会で世界一に輝き、連覇という大きな期待を背負った選手たちが、王者としての重圧の中で何を感じ、どう戦ったのか。その知られざる舞台裏に迫る。（※全47試合のアーカイブも配信中）

注目の配信作品

■『正義の行方』2026年4月1日配信

『正義の行方』『正義の行方』©NHK COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

1992年に2人の女児が殺害された「飯塚事件」を題材にしたドキュメンタリー。冤罪の可能性や死刑執行の是非を問いかけ、事件の深い闇に切り込んでいく。

■『水は海に向かって流れる』2026年4月1日配信

『水は海に向かって流れる』©2023映画「水は海に向かって流れる」製作委員会 ©田島列島_講談社COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

広瀬すず主演で人気コミックを実写映画化。曲者揃いのシェアハウスを舞台に、住人たちの賑やかで少し切ない日常を描き出すヒューマンドラマ。

■『動物界』2026年4月1日配信

『動物界』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

フランス発の異色スリラー。人間が動物に変異してしまうという奇病が発生した近未来の世界を舞台に、過酷な状況下で生きる親子の強い絆を描く。

■『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』2026年4月1日配信

『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

トニー・レオンとアンディ・ラウが出演する金融サスペンス。1980年代の香港を舞台に、凄腕の詐欺師と執念の捜査官による息詰まる攻防を描く。

■『近畿地方のある場所について』2026年4月9日配信

『近畿地方のある場所について』©2025「近畿地方のある場所について」製作委員会 COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

菅野美穂と赤楚衛二の共演で話題のホラー小説を実写映画化。失踪したオカルト雑誌の編集者を追う女性ライターたちが、次第に恐るべき怪異へと巻き込まれていく体験を描く。

■『唄う六人の女』2026年4月10日配信

『唄う六人の女』©2023「唄う六人の女」製作委員会 COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

竹野内豊と山田孝之がダブル主演を務めるサスペンススリラー。美しくも奇妙な六人の女に監禁された二人の男がたどる、数奇な運命を描き出す。

■『映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」』2026年4月21日配信

映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』Ⓒクール教信者・双葉社／ドラゴン生活向上委員会COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

人気コミックを原作に、京都アニメーションが制作を手がけたアニメ劇場版。会社員の家で働くメイド姿のドラゴンの少女と、人間たちとの温かくも賑やかな交流を描き出す。