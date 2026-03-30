BTS・JUNG KOOKとの熱愛説否定の韓国女優、東京の街並みに溶け込む“幻想的ビジュアル”披露 | RBB TODAY

女優イ・ユビが、東京の街並みを舞台に幻想的なビジュアルを披露した。

3月30日、ファッション誌『MAPS』は、イ・ユビの撮影カットを公開した。

【写真イ・ユビ、東京に君臨！

日本・東京で行われた今回の撮影では、イ・ユビが持つ繊細な表情と洗練されたムードがより鮮明に描き出された。

公開されたカットでは、イ・ユビの「見慣れた姿」と「新しい一面」が交差する瞬間をアーティスティックにキャッチ。東京の街並みが持つアナログな質感と、そこに自然と溶け込む彼女の存在感が調和し、映画のようなストーリー性を紡ぎ出している。

（写真＝『MAPS』）イ・ユビ

時にはシンプルに、時には幻想的な雰囲気の中で、イ・ユビは特有のしなやかな表現力を発揮。撮影現場でも高い集中力と没入感を見せ、作品の完成度を一段と引き上げたという。

特に今回の撮影は、女優として新たなチャプターを迎える彼女の姿を予感させている。イ・ユビは4月13日に公開されるドラマ『ユミの細胞たち シーズン3』（TVING）にルビ役で出演する。劇中のルビは、特有のバイタリティと個性にあふれたキャラクターだ。イ・ユビならではの愛らしくも鮮烈なエネルギーで、再び視聴者に強い印象を残すことが期待されている。

なおイ・ユビは2021年12月、BTSのJUNG KOOKとの熱愛説が浮上したことがあるが、双方の事務所がすぐに「事実無根」として否定している。

◇イ・ユビ プロフィール

1990年11月22日生まれ。日本でも大ヒットしたドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で、主人公のライバルを演じたキョン・ミリの実娘。韓国の名門大学として知られる梨花（イファ）女子大学の声楽科を卒業し、2009年に女優デビューした。2012～2013年には各テレビ局の演技大賞で、新人賞やニュースター賞などを獲得。ドラマ『ユミの細胞たち』や『7人の脱出』など、多彩な作品を通じて存在感を発揮している。

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