BTS、新AL『ARIRANG』制作秘話を公開！JINの名前がクレジットにない“切実な理由”とは | RBB TODAY

BTSが、新アルバム『ARIRANG』の制作秘話について語った。

BTSは先日、ファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じてライブ配信を行い、アルバム制作時のエピソードを公開した。

RMは「それぞれのカラーがすべて反映されている」とアルバムを紹介。続けて「JINさん、もう少し早く（ソロ）ツアーが終わっていればもっと一緒に作業できたのに」と語った。当時、JINは海外ソロツアーの影響で多忙を極めており、アメリカでのソングキャンプ への合流が遅れたため、作詞・作曲のクレジットに名前を載せることができなかったという。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

これに対し、Vは「一緒に作業できる時間はあったけれど、兄さんのコンディションを調整するのが難しかった。ずっとツアーを回っていたから」と当時の状況を説明。JUNG KOOKも「僕たちより先に、また別の場所へ向かっていたよね」と、JINのハードスケジュールに言及した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

メンバーたちは、JINへ温かいエールを送った。RMは「本当に苦労したと思う」と労うと、JIMINは「兄さんがチームを守ってくれたおかげでアルバムが出せたんだ」とJINへの感謝を口にした。最後にJUNG KOOKは、言葉の代わりにJINの肩をそっと叩き、応援の気持ちを伝えた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、現在世界中で爆発的なヒットを記録している。

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