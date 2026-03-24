SEVENTEEN・ディエイト、中国大型フェスのヘッドライナーに抜擢！ソロでも圧倒的人気を証明 | RBB TODAY

SEVENTEENのディエイト（THE 8）が、中国の大規模音楽フェスティバルのヘッドライナーとして出演する。

3月24日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ディエイトは5月1日～2日に中国・江蘇省南京市で開催される「MIDOU MUSIC FESTIVAL」に出演し、最終日のトリを務めソロステージを披露する。

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「MIDOU MUSIC FESTIVAL」は2014年にスタートし、今年で15回目の開催を迎える音楽フェスティバルだ。昨年は6月と10月の2回にわたり開催され、それぞれ8万人、6万人以上を動員した。

特に同イベントは江蘇省外からも多くの来場者を集め、単なる音楽フェスティバルを超えて地域の観光産業を活性化させるメガイベントとして定着している。

（画像提供＝「MIDOU MUSIC FESTIVAL」）

ディエイトは昨年9月21日、北京で行われた「YJ（Yue Jian Chao Xiang）Music Festival」にもヘッドライナーとして出演し、歌やダンスに加えDJパフォーマンスまで披露して大きな反響を呼んだ。

当時、彼のステージを見るため前夜から待機列ができ、公演後には微博（Weibo）のリアルタイム検索ランキングに関連キーワードが多数ランクインした。

ディエイトの芸術的な力量は、ソロ曲やアートフィルムなどのコンテンツからも確認できる。昨年発表したシングル『Star Crossing Night（feat. GALI）』は中国の主要音源チャートで1位を席巻し、全曲の作詞・作曲に参加した中国EP『STARDUST』も高い評価を受けた。

さらに昨年12月には、自身の感情や視点を芸術として表現する「THE 8 Contemporary ART」プロジェクトの一環として、『Skyfall（Remix Ver.）』のアートフィルムを公開している。

（記事提供＝OSEN）

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

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