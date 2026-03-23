グラマラス体型あらわに…過激ダンスで“公然わいせつ罪”と告発されたファサ、ぴちぴちキャミ姿 | RBB TODAY

MAMAMOOのファサが、香港で抜群のスタイルを披露した。

ファサは3月22日、自身のSNSに「歩いて、また歩いて、1年分の幸せ」というコメントとともに、写真を投稿した。

【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス

公開された写真では、香港の路地を歩きながら、ゆったりとした時間を過ごすファサの姿が収められている。

ファサは、リラックス感のあるタイトなキャミソールにデニムパンツを合わせ、グラマラスなスタイルを披露している。街を歩く姿や、ドリンクを手にカメラを見つめるカットでは、特有のシックな魅力を放っている。

この投稿を見たファンからは「『ONE PIECE』のナミみたい」「非現実的だ」「キレイ」「すべてが完璧」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ファサInstagram）

特別な説明がなくとも、写真だけで旅の余裕や満足感を伝えたファサ。日常から離れ、束の間の休息を満喫する姿に注目が集まっている。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

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