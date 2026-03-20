ファン・ミンヒョン、日韓のファッション誌表紙を飾る！Wanna One再結成は「皆社会の厳しさを…」 | RBB TODAY

ファッション誌『Singles Korea』『Singles Japan』は、4月号の表紙モデルに歌手兼俳優ファン・ミンヒョンを抜擢し、独占写真とインタビューを公開した。

撮影現場では、彼ならではの無駄のないポーズとカメラを圧倒するビジュアルに、スタッフから感嘆の声が漏れたという。デビュー15年目のベテランの貫録が、カット1つ1つにそのまま収められたと評価されている。

【写真】ファン・ミンヒョン、筋肉質な体格に惚れ惚れ

今回のインタビューで、ファン・ミンヒョンは、ボーイズグループWanna Oneの再結成リアリティ番組『Wanna One Go』に対する率直な感想を伝え、注目を集めた。

彼は、「もう皆社会の厳しさを知っているので、あのときのようにワイワイガヤガヤできるだろうかと心配した」と本音を明かしながらも、「本当に『一瞬』だった。驚くことに僕たちは変わっていなかった。一瞬にして、またあの頃に戻った感じ」と再結成の感激を鮮明に伝えた。

メンバーたちとの絆については、「あのときが最も多くのスポットライトを浴び、愛をもらった時期であり、短い時間だったからこそ、より忘れられないのだと思う」と語り、ファンの恋しさを誘った。

続けて、「NU'ESTとWanna Oneの活動は、いつでも歓迎だ」と明かし、今後の活動に対する期待を高めた。

また、1年9カ月の兵役義務を終えてリリースした1stソロシングル『Truth』について、ファン・ミンヒョンは「待ってくれたファンに関する物語を込めた。ともに過ごせなかっただけで、いつも一緒だったというメッセージをどうしても伝えたかった」と語った。

さらに現在、TVINGオリジナルドラマ『スタディーグループ』シーズン2への出演を確定させ、撮影の真っ只中である彼は、「アクションのスケールがはるかに大きくなった」と予告した。

（写真＝『Singles Korea』）ファン・ミンヒョン

シーズン1で強烈な印象を残したユン・ガミンとして、再び“自身を代表する役”の更新を予告した彼は、俳優としての変身への欲も隠さなかった。「Netflixドラマのサイコパスの悪役にも挑戦してみたい。優等生のようなイメージを壊したい」という発言は、ファンの間で話題になりそうだ。

そして、ファン・ミンヒョンは2月のソウルに続き、3月4～5日には東京でもファンミーティングを成功裏に終えた。ソウルと東京合わせて6公演が早々に全席完売し、除隊後も圧倒的な人気を証明した。

ソロカムバック、Wanna One再結成、出演作の確定、ファンミーティング全席完売まで。このように3月、ファン・ミンヒョンはかつてないほど忙しく安定した活動で、復帰後の本格的な全盛期を迎えている。

なお、今年でデビュー15年目を迎えたファン・ミンヒョンのより深い物語は、『Singles』韓国版と日本版の4月号で確認できる。

（記事提供＝OSEN）

◇ファン・ミンヒョン プロフィール

1995年8月9日生まれ。2012年にPLEDISエンターテインメント初のボーイズグループNU’ESTのメンバーとしてデビュー。その後、2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneとしてもデビューした。『PRODUCE 101』当時から、小さい顔、はっきりとした目鼻立ち、181cmという高身長、広い肩幅など、完璧なビジュアルで女心はもちろん、同じ練習生たちの男心も鷲掴みにした。2022年にNU’ESTの活動が終了すると、本格的に俳優としての活動を開始した。

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