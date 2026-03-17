「既婚者で子持ちとは思えない」BLACKPINK・ジスの実姉、妹に劣らぬ抜群のビジュアルで話題 | RBB TODAY

BLACKPINK・ジスの実姉キム・ジユンが、妹に劣らない抜群のビジュアルで注目を集めている。

公開された写真では“ジス級”ともいえる美貌とスタイリッシュなコーデを披露し、視線を奪った。

【写真】ジス級？実姉キム・ジユンの美貌が話題

3月17日、キム・ジユンは自身のインスタグラムに「a day with kitty」とコメントし、複数の写真を投稿した。

公開された写真でキム・ジユンは、ハローキティのワンポイントが入った黒のオフショルダートップスに、チェック柄のワイドパンツを合わせたコーデを披露した。肩をさりげなく見せるトップスで女性らしさを出しつつ、カジュアルなチェックパンツで抜け感を加えている。

ガーリーなキティモチーフと大人っぽい柄物をうまくミックスしている点が印象的で、やりすぎ感のない自然なおしゃれさが光るスタイリングだ。シルエットにもメリハリがあり、スタイルの良さを際立たせている。

特に、妹ジスに劣らない抜群の美貌で、視線を奪った。キム・ジユンは、ジスの実姉と知られる前から、地元である京畿道・軍浦（クンポ）で「軍浦のハン・ヒョジュ」というあだ名で知られていたという。

（写真＝キム・ジユンInstagram）

なお、キム・ジユンは昨年10月に放送された販売サバイバル番組『スーパーセラー：インセンティブゲーム』（原題）に出演し、芸能界デビューした。

番組で、「ジスの実姉という点が負担ではないか」との質問に対し、キム・ジユンは「ない。だって本当だから。私が姉なのは事実だから」と淡々と答え、「それは仕方ない。私はこうして生まれたのだから」と付け加え、現場を笑いに包んだ。

ジスの5歳上、1990年生まれのキム・ジユンは、大韓航空の元客室乗務員であり、SKテレコムでコールセンター業務や顧客応対をしていた経験もあるという。既婚者で子どももおり、インスタグラムのフォロワーは55万人を超えるなど、インフルエンサーとしても活動しており注目度を高めている。

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