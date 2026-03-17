日本開催の授賞式「ASEA 2026」、初日MCにIVE・レイ＆MONSTA X・ヒョンウォンが抜擢！ | RBB TODAY

音楽授賞式「第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「ASEA 2026」）が5月16、17日の両日間、埼玉・ベルーナドームで開催される。

これに伴い、MONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイが初日のMCを務めるこが組織委員会より発表された。

【写真】レイ、“意外なボリューム感”

MONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイは、昨年の「ASEA」でもMCを務め、センス溢れる進行の実力を披露した経緯がある。当時はそれぞれ異なる日のMCを担当していた2人は、今回の「ASEA 2026」初日にMCとして共に立ち、呼吸を合わせる予定だ。

昨年、除隊とともに「ASEA」のMCで活動を再開したヒョンウォンは、この1年間、MONSTA Xのメンバーとして変わらぬ地位を示してきた。

昨年、デビュー10周年を迎えて発売した記念アルバム『THE X』でカムバックしたMONSTA Xは、自己最高となる初動販売量のキャリアハイを記録したことはもちろん、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」を含む多数のチャートに名を連ねた。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

特にヒョンウォンは、チーム内の代表的なプロデュースメンバーとしてアルバム制作に直接参加し、その手腕を発揮した。MONSTA Xのワールドツアーや各種グローバルフェスティバルでの活躍を通じ、「信じて聴いて観るパフォーマンス」の面目も遺憾なく発揮した。来る4月3日には、MONSTA Xのアメリカ新譜『Unfold』の発売も控えている。

昨年「ASEA」を通じて初の授賞式MCという大役を完璧に果たしたIVEのレイは、IVEの活動と個人活動の両方で目覚ましい成果を収め、充実した一年を過ごした。

美容、衣類など様々なブランドの広告モデルに抜擢されたほか、ラグジュアリーブランドのアンバサダー就任、音楽番組のスペシャルMC、バラエティなど多方面で存在感を示した。

「MZアイコン」らしく、「リボンピース」「コンスニポーズ」「暴走ギニ」など流行のポーズやチャレンジを生み出し、トレンドセッターとしての面を認められ、TikTokが選定する「ベストトレンドリーダー賞」を授与された。

IVEの破壊力も健在だ。IVEは去る2月に発売した2ndフルアルバム『REVIVE+』で圧倒的な成績を残した。韓国の主要音源チャートでパーフェクト・オールキルを達成し、音楽番組では9冠を占めた。今後はアジア・ヨーロッパ・アメリカなど主要地域で大規模なワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催し、グローバルの存在感を証明する予定だ。

2024年に発足した「ASEA」は、毎年アジアを超えて全世界的に影響力を発揮するアーティストを厳選して授賞し、水準の高いパフォーマンスを披露するグローバル授賞式として定着した。

今年もこの1年間で有意義な成果を収めたトップクラスのアーティストが多数参加し、華やかなステージを繰り広げる予定だ。これまでにATEEZ、&TEAM、ENHYPEN、Hearts2Hearts、xikers（以上、アルファベット順）らが出演を確定させている。

「ASEA 2026」は、今年創刊21周年を迎えた韓国を代表する芸能・スポーツ専門メディア『NEWSEN』と、創刊14周年のスター＆スタイル専門マガジン『@style』が主催し、ASEA組織委員会が主管する。

「ASEA 2026」は今後、公式サイトを通じてアーティストのラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次告知する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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