BTS、ソウル各地で大規模プロジェクト展開！カムバック盛り上げる豪華イベントが目白押し | RBB TODAY

BTSが、カムバックに合わせてソウル全域を“お祭りムード”で染め上げる。

3月16日、BTSはグローバルファンプラットフォーム「Weverse」に『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』の詳細プログラムを公開した。

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『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』は、3月20日から4月19日までソウル各地で展開される都市型プロジェクトだ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

新アルバム『ARIRANG』がリリースされる3月20日には、大型イベントが続々と開催される。崇礼門（スンネムン）やNソウルタワー（南山タワー）などでは、午後7時からメディアファサードが始まる。さらに、トゥクソム漢江公園の夜空では、午後8時30分から約15分間、ドローンライトショーが繰り広げられる。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」が開催される光化門（クァンファムン）広場も、祭りの雰囲気に包まれる。20日午後7時から21日深夜まで、広場一帯の大型屋外ビジョンでカムバック関連コンテンツを放映。また、東大門デザインプラザ（DDP）や盤浦（バンポ）大橋の月光虹噴水ではミュージックライトショーが行われ、訪問客にロマンチックなひとときをプレゼントする。

また、体験型コンテンツも充実している。汝矣島（ヨイド）、DDP、新世界スクエアなど、プロジェクト会場を巡る「スタンプラリー」ミッションが用意されており、ソウルを観光しながら楽しむことができる。

3月20日から22日まで、汝矣島（ヨイド）漢江公園のイベント広場は、音楽を共有・鑑賞できる「ラブソング・ラウンジ」へと様変わりする。新アルバムのグローバルキャンペーンスローガン「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」と連動した体験型コンテンツやバスキング（路上ライブ）、フォトゾーンなどを楽しめる。4月6日から12日には東大門デザインプラザ（DDP）展示1館が「DDP ARMY広場」として彩られる。4月6日から19日にかけては、清渓川（チョンゲチョン）や龍山（ヨンサン）駅付近で、光と映像の演出「ラブ・クオーター」プログラムが展開される予定だ。

さらに今回は、移動、宿泊、金融、F&B分野と連携したプログラムも提供される。訪問客の利便性を高めるとともに、日常のあらゆる場所で「THE CITY」を体感できる機会を拡大する。新たな事業部門とのコラボレーションは、これまでの「THE CITY」よりもさらに進化した体験と楽しさをもたらすものと期待されている。

なお「BTS THE CITY ARIRANG」の詳細はWeverseや公式サイトで確認可能だ。このプロジェクトはソウルを皮切りに、世界の主要都市で順次展開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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