xikers、6人体制となったENHYPENの出演も決定　5月ベルーナドーム開催の「ASEA 2026」追加出演者発表 | RBB TODAY

ENHYPENとxikersの「ASEA 2026」出演が発表された。

3月16日、「ASEA 2026」組織委員会はENHYPENとxikersの出演が決まったと発表した。

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ENHYPENは昨年、2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』で初のトリプルミリオンセラーを達成し、国内外のスタジアムツアーで約67万6000人を動員。「MAMA AWARDS」など主要授賞式で5つの大賞に輝いた。今年1月発売の7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』も大ヒットを記録し、米ビルボード200でもロングヒット中だ。最近はヒスンが脱退し6人体制となっている。

そして2023年デビューのxikersは、ATEEZの後輩らしい卓越したライブパフォーマンスが武器のグループ。デビュー直後に米ビルボード200でチャートインし、グラミー選定の「注目すべきK-POPボーイズグループ」にも名を連ねた。昨年10月には、成長を詰め込んだ6thミニアルバムで「HOUSE OF TRICKY」シリーズを完結。主要授賞式での受賞も相次ぎ、無限の可能性を証明し続けている。

2024年に創設された「ASEA」は、アジアを越えて全世界で影響力を発揮するアーティストを厳選して表彰し、質の高いパフォーマンスを披露するグローバル授賞式。今年も1年間で有意義な成果を収めたトップアーティストが多数出演し、華やかなステージを繰り広げる。今回のENHYPEN、xikersに先立ち、ATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsの出演が発表されている。

（画像＝「ASEA 2026」、BELIFT LAB、KQエンターテインメント）

今後のアーティストラインナップや授賞部門、審査基準などは、公式ホームページを通じて順次告知される予定。なお、本日16日（月）正午より、チケットの販売が開始される。詳細は日本公式サイトにて確認できる。

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