突然の活動中断発表…FIFTY FIFTY・ハナに何が？ グループは当面4人体制へ【全文】 | RBB TODAY

FIFTY FIFTYに突然の活動中断発表だ。

メンバーのハナが健康上の理由で活動を休止し、グループは当面4人体制で活動を続ける。

【写真】活動中断を発表したFIFTY FIFTY・ハナ

3月9日、所属事務所ATTRAKTは公式立場を発表し、「ハナは最近、継続的な体調不良により病院で診療を受け、専門医から当分の間、十分な休息と安静が必要であるとの所見を受けた」と明らかにした。

続けて「ハナ本人およびメンバーたちと十分に話し合った末、治療と休養を通じて健康回復に集中するため、しばらく活動を中断することを決定した」と伝えた。

これにより、FIFTY FIFTYは当分の間、4人体制で活動を続けることになる。

（写真提供＝OSEN）FIFTY FIFTY・ハナ

FIFTY FIFTYは、2022年11月に4人組ガールズグループとしてデビューした。その後、2023年2月に公開した『Cupid』が米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で25週連続チャート入りするなど、世界的なヒットを記録した。

しかし同年6月、グループは所属事務所との対立に巻き込まれた。最終的に、メンバー4人のうち3人がグループを脱退。そこにムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナの4人が新メンバーとして加わり、5人組として2024年9月20日に新アルバムをリリースした。

ATTRAKTの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、ATTRAKTです。

いつもFIFTY FIFTYを応援してくださるTWENYの皆さまに、心より感謝申し上げます。

メンバーのハナの活動に関して、ご案内いたします。

ハナは最近、継続的な体調不良により病院で診療を受け、専門医から当分の間、十分な休息と安静が必要であるとの所見を受けました。

これを受け、ハナ本人およびメンバーたちと十分に話し合った末、治療と休養を通じて健康回復に集中するため、しばらく活動を中断することを決定いたしました。

本日以降、FIFTY FIFTYは4人体制で活動を続ける予定です。

突然のお知らせにより、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、ファンの皆さまのご理解を賜りますようお願い申し上げます。

当社はアーティストの健康を最優先に考え、回復に専念できるよう最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

