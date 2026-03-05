元メンバーは結婚、本人は13年恋愛中…少女時代脱退のジェシカ、“時が止まった”美貌が話題 | RBB TODAY

元少女時代のメンバーで歌手のジェシカが、歳月に逆行するかのような“時が止まった”美貌を披露し、注目を集めている。

3月4日、ジェシカは自身のSNSに「Better late than never Also..found a #2016 photo…（やらないよりは遅れてもやる方がいい。2016年の写真も見つけたので、私もこのトレンドに乗ってみる）」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、洗練された現在の近況に加え、約10年前の2016年に撮影された過去の一枚が混ざっており、ファンの目を引いた。

10年という長い月日が流れたにもかかわらず、写真の中のジェシカは現在と何ら変わらぬ独歩的なクールビューティーのオーラを放っていた。

（写真＝ジェシカInstagram）

この投稿に対しファンからは、「10年前ではなく昨日のようだ」「ジェシカの時間だけが逆行している」「あの時も今も変わらず美しい」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。

私生活では、2013年から実業家のタイラー・クォン氏と公認カップルとして順調な交際を続けていることでも知られるジェシカ。公私ともに充実した時間を過ごしていることが、その変わらぬ美しさを支えているようだ。

なお最近、元メンバーの少女時代・ティファニーが、俳優ピョン・ヨハンとの結婚を発表し、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン（韓国名はチョン・スヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。2014年のグループ所属当時、自身のブランド「BLANC＆ECLARE」を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことを背景に所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することに。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。

