Wanna One時代にどれほど稼いだ？パク・ジフン、22歳で父に“2億ウォン高級外車”をプレゼント | RBB TODAY

ボーイズグループWanna One出身の俳優パク・ジフンが、父親に高級外車をプレゼントしたエピソードを明かした。

2月25日に韓国で放送されたバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に、パク・ジフンがゲスト出演した。

【写真】パク・ジフンの子役時代

子役としてデビューし、Wanna Oneのメンバーとしても絶大な人気を博した彼に対し、MCのユ・ジェソクが「22歳の時に、お父さんに車をプレゼントしたって？」と切り出した。

これに対しパク・ジフンは、「父が同じ車に長く乗っていたこともあり、何か良いものを贈れないかと考えました。父が車好きなので、SUVを一台買ってあげようと奮発（Flex）したんです」と当時を振り返った。

（写真提供＝OSEN）パク・ジフン

するとユ・ジェソクは、ベンツGクラスの愛称である「Gバーゲン（ゲレンデヴァーゲン）」と「バーゲンセール」をかけ、「いい車を買ってあげたんだね。あの“バーゲンセール”のやつを」と冗談交じりに紹介。これにパク・ジフンも「“バーゲンセール”でドカンと贈りました！今も大切に乗ってくれています」とウィットに富んだ回答で返し、現場の笑いを誘った。

ちなみに、彼がプレゼントした「メルセデス・ベンツ Gクラス」は、販売価格が2億ウォン台（約2200万円～）に達する高級車として知られている。

若くして成功を収めながらも、家族を思いやるパク・ジフンの誠実な姿に、視聴者からは称賛の声が相次いでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ジフン プロフィール

1999年5月29日生まれ。韓国・馬山（マサン）出身。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneのメンバーとしてデビュー。2019年のWanna One解散後、1stミニアルバム『O'CLOCK』でソロデビューを果たした。歌手の傍ら俳優業にも力を注ぎ、2019年にはJTBCドラマ『コッパダン：朝鮮婚談工作所』に出演した。

■【写真】パク・ジフン、ファンに謝罪のワケ「スキンシップを…」

■【注目】「太っている…」パク・ジフン、いじめられた過去を告白

■【写真】…Wanna Oneが7年ぶり集結！パク・ジフン出演作試写会に登場