元巨人投手と国民的女優の両親を失った韓国インフルエンサー、11歳差婚を母の“親友”が許可？「そんな資格が…」 | RBB TODAY

タレントのホン・ジンギョンが、韓国の国民的女優として知られた故チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツ投手の故チョ・ソンミンさんの娘、チェ・ジュンヒの結婚について言及した。

ホン・ジンギョンは2月16日、自身のSNSに「結婚の許可？私にそんな資格がありますか？」と投稿。続けて「ただ幸せに暮らしてほしいと願うだけ」とし、「ジュンヒ、結婚おめでとう」と祝福のメッセージを送った。

これに先立ち、2月15日にはある韓国メディアが、チェ・ジュンヒが来る5月16日にソウル・江南（カンナム）のホテルで、11歳年上の一般人男性と挙式すると報道し、話題を集めていた。

チェ・ジュンヒは交際初期からSNSに恋人の写真を公開し、オープンな交際を続けてきた。交際1周年のパーティーではプロポーズを受けたことも明かし、毎年の記念日には愛情あふれる投稿を重ねている。

特に昨年は、ホン・ジンギョンから交際の“許可”を得たことが注目を集めた。ホン・ジンギョンは故チェ・ジンシルさんの親友で、彼女の死後もチェ・ジュンヒと兄のチェ・ファンヒ、2人の子どもを実の姪や甥のように見守り続けてきた存在だ。

当時はチェ・ジュンヒと恋人に加え、チェ・ファンヒとその恋人も同席。ホン・ジンギョンは兄妹の交際を認めた後、「愛してる」とコメントを残していた。

今回、チェ・ジュンヒの結婚報道が伝えられると、ホン・ジンギョンが“許可した”という情報も広まり、これについて本人が説明した形となった。

チェ・ジュンヒの選択を全面的に尊重するというホン・ジンギョンの思いが伝わり、温かな反響を呼んでいる。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

