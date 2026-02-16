NiziU、5度目のアリーナツアー「NEW EvoNUtion」愛知で開幕！西野カナ『Dear…』カバー＆新曲初披露 | RBB TODAY

NiziUのアリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」が、愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールAにて2月14日・15日にスタートし、来場したオーディエンスを熱狂させた。

本ツアーはNiziUにとって5度目となる全国ツアー。昨年9月から11月にかけて、全国21都市23会場・全32公演というキャリア史上最多公演数、かつ初のホールツアーを成功させ、ますますパフォーマンスに磨きをかけてきた。

その間には、2年4カ月ぶりとなる3rd Album『New Emotion』のリリースとヒット、そしてデビュー5周年という節目も迎えた。最新ライブツアーへの期待が高まる中、満を持しての開幕となった。

ツアータイトルにある“NEW EvoNUtion”は、「Evolution」（進化）から生まれた造語。その名の通り、随所に止まることのない“NiziUの進化”を感じさせる内容となった。

会場が暗転し、オープニング映像が流れ始めると、ファンのボルテージは一気に最高潮へ。ブラックで統一されたクールかつスタイリッシュな衣装に身を包んだMAKO、RIO、MAYA、RIKU、AYAKA、MAYUKA、RIMA、MIIHI、NINAがステージに登場した。

撮影：田中聖太郎

割れんばかりの歓声に包まれる中、NINAの「Aichi, make some noise！！」という掛け声とともに、1st Album収録のライブチューン『I AM』でライブは幕を開けた。

その後も、公演では欠かせない人気ナンバーに加え、3rd Album『New Emotion』収録曲のパフォーマンスなど、様々な楽曲を立て続けに披露。2023年の2ndツアー以降、「SUMMER SONIC」「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」などの大型フェスでも共演してきた“NiziU BAND”とともに、全編を通して今回のツアーでしか観られない独自アレンジを施した楽曲を展開。計り知れない“進化”を観客に届け続けた。

撮影：田中聖太郎

そして、4月1日リリースの2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』収録曲を披露するサプライズも。RIKUの「私たちの大好きな曲を歌います！」という言葉とともに、西野カナのカバー曲『Dear…』を歌唱した。

最新EPの収録曲発表時から大きな話題を呼んでいたこのカバー。NiziUメンバーの西野カナへの強い思いは以前から知られており、昨年2月にはユーチューブのNINA Birthday Contentsとして、西野カナ『Best Friend』のカバー動画を公開。出演メディアのインタビューでも、西野カナやその楽曲への愛を繰り返し語ってきた。

敬愛する大先輩の大ヒット曲を、9人9色の鮮やかな歌声で届けたパフォーマンスは、深い愛情が込められた感動的なステージとなり、会場を大きな感動で包み込んだ。

その後もサプライズは続き、『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』のタイトル曲『Too Bad』を初披露。 NiziUの美しさが際立つ幕間映像を経て、まばゆい閃光が交錯するステージにメンバーが1人ずつ登場。背景のLEDに映し出された『Too Bad』の文字に歓声が沸き起こる中、カラフルなレーザーとアップテンポでエレクトロニックなサウンドに乗せ、キレのあるダンスとともに歌い上げた。

撮影：田中聖太郎

過酷なオーディションを経て、圧倒的な成長を遂げながら“デビュー6年目”に突入した彼女たち。その貫禄すら感じさせる圧巻のステージとなった。

MCでは全員が「私たちの進化したステージをお見せしていきます！」と意気込みを語った通り、終始その強い意志が伝わる内容に。オーディエンスに鮮烈な印象を残すツアーが、ついに幕を開けた。この後は北海道、大阪、東京、福岡公演が続く予定だ。

なお、各会場はソールドアウトとなっているが、ステージセット確定に伴い、一部公演で指定席／注釈付指定席／立見の追加販売（先着制）を実施中。

日々“進化”を続けるNiziUのパフォーマンスを、ぜひその目に焼き付けてほしい。

