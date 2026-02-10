「次はあんたの番」違法医療疑惑の“注射おばさん”、韓国男性タレントを攻撃？“車内点滴”で騒動に | RBB TODAY

タレントのパク・ナレ、ボーイズグループSHINeeのキーらに違法な医療行為を行った疑いをもたれている“注射おばさん”A氏が、攻撃を目的としたような内容の投稿をした。

去る2月9日、A氏は自身のSNSに「チョン（韓国語でチヂミのことを指す）」「ム（韓国語で大根のことを指す）」という文字に関連する写真を公開した。

【写真】韓国男性タレント、疑惑の"車内点滴"

続けて、MBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』（以下、『私は1人で暮らす』）のポスターを公開し、「1度死んでから生き返ると、考えが大きく変わりました」と伝えた。

また、「黙っているからといって、私の過ちが消えるわけではありませんが、かといって事実ではないことまで、私が耐えなければならない理由はありません」という文章を付け加えた。

当時、A氏がフォローしていたアカウントは、タレントのチョン・ヒョンムと『私は1人で暮らす』の公式アカウントのみだった。これに対し、ネットユーザーの間では、A氏がチョン・ヒョンムと番組を攻撃したのではないかという解釈が広がった。その後、A氏はフォローをすべて外し、投稿も削除した。

（写真＝A氏Instagram）「チョン」「ム」の写真

（写真＝A氏Instagram）『私は1人で暮らす』ポスター

A氏は韓国の医師免許を持たず、多数の芸能人に違法な医療行為を行った疑いで、医療法違反、麻薬類管理法違反などの容疑で調査を受けている。

2月7日には、SNSに「9時間の調査。次はあんたたちの番だ。特にある男」と、特定の人物を狙ったような文章を投稿していた。

なお、チョン・ヒョンムは“注射おばさん”を巡る疑惑が浮上すると、過去に車内で点滴を受けていた姿が再び注目を集め、物議を醸した。

（写真提供＝OSEN）チョン・ヒョンム

これについて、所属事務所SM C＆C側は、「病院で担当医師の診療と処方を受け、治療を行った。医師の判断のもと、やむを得ず移動しながら処置を終える過程の一部が番組に映り込んだ」と釈明した。

続けて、「医療スタッフを個人的に呼び出したり、違法な施術を受けたりした事実はない」として、詳細な診療・処方内容などを公開した。

■ED治療の形跡も…チョン・ヒョンム、過去の診療記録を公開

■「空港のトイレ、車の中、控室でも注射」韓国売れっ子芸人パク・ナレをめぐる違法医療疑惑…元マネージャーが新証言

■「注射おばさん」と親交のSHINee・キー、謝罪が遅れたのは違約金を恐れて？