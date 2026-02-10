SHINee・オンユ、本格的なカムバックプロモーションに突入！ポップアップ開催も予告 | RBB TODAY

SHINeeのオンユ（ONEW）が、多彩なティージングコンテンツを予告し、本格的なカムバックプロモーションに突入した。

オンユは2月9日、公式SNSを通じて5thミニアルバム『TOUGH LOVE』のタイムテーブルを公開した。

タイムテーブルによると、オンユはアルバムの正式発売に先立ち、6つのバージョンのコンセプトフォト、2つのミュージックビデオティーザーをはじめ、トラックリスト、アルバムプレビュー、トラックビデオなどを順次公開し、カムバックまでの一週間を盛り上げる。

さらに、今作の発売を記念して3月8日からはポップアップストアの開催も予定されており、ファンの期待をさらに高めている。ストアに関する詳細は、後日公式SNSを通じて順次案内される予定だ。

（写真提供＝GRIFFINエンターテインメント）

今作『TOUGH LOVE』は、昨年7月にリリースした2ndフルアルバム『PERCENT』以来、約8カ月ぶりとなる待望のニューアルバムだ。

オンユはこのアルバムを通じて、独自の音楽的世界観の拡張を宣言。真実味あふれるソロアーティストとしての姿を披露する。これまでアルバムごとに新たな音楽的挑戦を繰り返してきたオンユが、本作でどのような感覚的な色彩を描き出すのか、熱い視線が注がれている。

なお、オンユの5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、3月9日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

