BOYNEXTDOOR、子どもたちの未来を支援　「セーブ・ザ・チルドレン」とキャンペーンを展開 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、保護を必要とする児童のための意義あるキャンペーンを展開する。

2月10日、BOYNEXTDOORは公式SNSを通じて、子ども支援専門の国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」と共に行う「OPEN THE DREAM DOOR」キャンペーンのローンチを発表した。

BOYNEXTDOORは所属事務所KOZエンターテインメントを通じて、「ONEDOOR（ファンダム名）の皆さんと温かい気持ちを分かち合えるキャンペーンに参加できて意義深い。多くの方々の貴重で温かい支援が集まり、成長していく子どもたちに大きな力となることを願っている」とコメントした。BOYNEXTDOORの高い大衆性は、今回のキャンペーンをより多くの人々に広めるうえで大きな力になると期待されている。

「OPEN THE DREAM DOOR」は、BOYNEXTDOORが寄付した支援金をもとに、保護対象児童へ安定した睡眠環境を提供することを目的として企画された。身体や情緒の発達に重要な要素である睡眠環境が十分に整っていない子どもたちに、実質的な支援を行うことを目指している。公式ホームページを通じて参加を申し込んだ人の中から抽選で1000人に、スリーピングベスト（睡眠用ベスト）の制作キットが提供される。完成したスリーピングベストをセーブ・ザ・チルドレンに送付すると、保護対象児童や福祉施設へ届けられる。キットの申し込みは2月10日から27日までを予定している。

なお、BOYNEXTDOORは、2月14日・15日に日本で開催されるフェス「BEAT AX」をはじめ、3月7日には「CDTV ライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」（TBS）、13日には台湾のフェス「SAKURA FESTIVAL in Kaohsiung」に出演し、世界中のファンと交流する。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

