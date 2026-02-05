LE SSERAFIM、異例の“逆走ヒット”を記録！1stSG『SPAGHETTI』がオリコン1位を獲得 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、異例の“逆走ヒット”を記録している。

LE SSERAFIMが昨年10月にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』が、オリコン「デイリーシングルランキング」（2月2日付）で1位を獲得した。

『SPAGHETTI』は、前日（2月1日付）の同ランキングに名を連ねていなかったにも関わらず、今回、異例のランキング急上昇を見せ、リリースから約3か月後に同作2度目となる1位獲得という快挙を成し遂げた。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

こうした人気再熱の背景には、先日、ソウルで開催されたアンコール公演の話題性が影響していると考えられる。LE SSERAFIMは、1月31日・2月1日、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米を巡った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を華々しく締めくくった。

ソウルでのアンコール公演は、チケット販売開始後早々に2日間の公演が全席完売を記録し、公演開始前には会場を埋め尽くした観客による力強い歓声が響き渡っていた。また、公演当日は、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」のオンラインライブストリーミングで生配信も実施され、日本をはじめアメリカ、イギリスなど57の国や地域のファンが時間を共にし、世界中のファンから熱い反響を呼んだ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

LE SSERAFIMは、全20都市・31公演に及ぶ初のワールドツアーを通して、世界中の主要メディアの注目を集めたほか、台湾公演では、歌手ジョリン・ツァイ（蔡依林）、JJ Lin（林俊傑）、俳優のグレッグ・ハン（許光漢）といったトップスターからも応援が寄せられ話題を集めた。

また、北米ツアー中には、K-POPガールズグループとして初めて、アメリカの人気テレビ番組「アメリカズ・ゴット・タレント（America’s Got Talent）」に出演し、圧倒的な存在感を印象づけた。こうした成果が評価され、今回のツアーは、米ビルボード・ボックススコアが選定した『Top 10 Highest Grossing K-Pop Tours of the Year （2025年K-POPツアー興行 トップ10）』（集計期間：2024年10月～2025年9月）で8位にランクイン。昨年11月に行われた東京ドーム公演が集計に含まれていないにもかかわらず、K-POPガールズグループの中で最高順位を記録し、LE SSERAFIMの圧倒的な影響力を改めて証明した。

LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』は、ユーモアあふれる多彩なパフォーマンスと中毒性の高い音楽で、韓国や日本のみならず、世界中で大きな人気を集めている。タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、10月27日午前10時時点で、計55の国や地域でiTunes「トップソング」1位を獲得したほか、計81の国や地域の「トップソング」にチャートインし、自己最多記録を達成した。また、世界2大ポップチャートに挙げられる米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（50位）と英オフィシャルシングルチャート「TOP100」（46位）でキャリアハイを達成。さらに、Spotifyでは、音源リリースから約7週間で累積再生数が1億回を突破し、自己最短となる1億回再生を達成するなど、グローバルヒットを記録している。

止まらぬ快進撃で世界を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

