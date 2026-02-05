「整形怪物」「気持ち悪い」の評価も一変　韓国インフルエンサー、亡き女優の母を想起させたカリスマ性 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、ソウルファッションウィークのランウェイに立った。

2月4日、ソウル・東大門デザインプラザ（DDP）で開催された「2026 F/W ソウルファッションウィーク」のFENOMENON CYPHERショーで、チェ・ジュンヒはモデルとして舞台に立ち、キャットウォークに挑戦した。

登場と同時に会場の空気が変わった。ホワイトのクロップドジャケットにパッチワークパンツ、重厚感のあるブラックシューズを合わせたスタイリング。長いウェーブヘアを自然に下ろし、正面を見据えて歩く姿が観覧客の視線を引きつけた。

特に、照明がフェイスラインをなぞるたび、母を想起させるという反応も続いた。母は1990年代の韓国を代表する国民的女優チェ・ジンシルさん。数多くの作品に出演し、大衆に愛されたが、2008年にこの世を去っている。父は読売ジャイアンツにも所属した元プロ野球選手チョ・ソンミンで、こちらもすでに亡くなっている。

初のランウェイとは思えないほど安定した動線とポージングも目を引いた。ぶれることなく最後まで歩き切り、ターン動作まで滑らかにこなしたチェ・ジュンヒ。「新人」というよりも「準備されたモデル」に近い印象を残した。

チェ・ジュンヒはこれまでSNSを通じ、ダイエットや健康回復の過程を公開し話題を集めてきた。全身性エリテマトーデスによって体重が大きく増えた時期を経て、徹底した体調管理の末、現在は身長170cm、体重41kgのコンディションを維持しているという。

SNS上では整形についても率直に言及し、極端に細い体型が良くも悪くも注目を集めてきた。一部では「ガリガリすぎる」「ソンケ（整形怪物）」といった強い言葉で評価されることもあったが、ひとたびステージに立つと、プロフェッショナルな一面をのぞかせた。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

