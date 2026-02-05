“第5世代ビジュアルクイーン”は伊達じゃない　iznaバン・ジミンの顔面力がバグってると話題 | RBB TODAY

ガールズグループizna（イズナ）のバン・ジミンが、K-POP第5世代を代表する“ビジュアルクイーン”の呼び声にふさわしい存在感を放った。

バン・ジミンは最近、iznaの公式SNSを通じて、初の日本ファンコンサートのビハインドカットを公開。「naya大好き」という日本語のコメントも添えた。

【写真】バン・ジミン、“次世代ビジュアルクイーン”の美貌

「naya」はiznaのファンダム名で、ファンへの愛情を込めた表現となっている。

公開された写真では、“猫顔”の正統派ともいえるビジュアルで、クールさと気品を兼ね備えた魅力を発揮している。画面いっぱいに映る大きな瞳とシャープな鼻筋も印象的だ。

ファッションによるギャップのある魅力も際立つ。白いワンピースに身を包んだ姿は、まるで童話のプリンセスのようなオーラを放つ一方、iznaの控室で撮影したセルフィーでは、バン・ジミンの明るく愛らしい一面が伝わってくる。

特に、華やかなアクセサリーを身につけ、グレーのスリーブレストップ姿でカメラにウインクを送るカットでは、バン・ジミンの圧倒的なビジュアルがひときわ目を引いた。

（写真＝izna Instagram）バン・ジミン

バン・ジミンは最近、K-POPファンの間で、Hearts2Heartsのイアン、ILLITのウォンヒとともに、いわゆる「イバンウォン（イアン＋バン・ジミン＋ウォンヒ）」ラインとして親しまれ、第5世代ビジュアルラインの中核として注目を集めている。

3人は最近、バラエティ番組『驚きの土曜日』にそろって出演し、人気アイドルとしての存在感を示した。

なお、バン・ジミンが所属するiznaは、1月28日と29日の2日間、日本の立川ステージガーデンで初の日本ファンコンサート「Not Just Pretty」を盛況のうちに終えた。全席完売となった今回の公演で、iznaは『Mamma Mia』などのヒット曲を現地ファンの前で披露し、確かな実力を証明した。

iznaのメンバーは「nayaが送ってくれた応援と歓声のおかげで、大きなエネルギーをもらった。これからも、より良いステージで応えたい」とコメントし、今後のグローバルな活動への期待をうかがわせた。

◇バン・ジミン プロフィール

2005年5月8日生まれ。2010年、5歳でリトルモデル選抜大会の幼稚園部門1位に輝き、幼少期にはドラマ『グッド・ドクター』『リメンバー～記憶の彼方へ～』などに子役として出演。2018年、中学1年生で練習生に。2023年のオーディション番組『R U Next?』では惜しくもデビューを逃したが、翌年の『I-LAND2 : N/a』で最終2位となり、2024年11月にiznaのメンバーとしてデビューした。

■【写真】次のビジュアルクイーンは誰？ K-POP第5世代の頂点候補を一挙紹介、「イバンウォン」vs「イジアン」

■【写真】Hearts2Heartsのジウとイアン、“ヘソ出し始球式”があまりに可愛すぎると話題に…逆転勝利にも貢献!?

■【写真】「雪の妖精だ…」ILLIT・ウォンヒ、上目遣いが反則級！ふわふわ真っ白コーデにキュン