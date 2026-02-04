“豊川悦司のめい”が所属するK-POPグループMADEIN、多彩な魅力のコンセプトフォト公開 | RBB TODAY

俳優・豊川悦司の“めい”であるセリナが所属していることでも知られるガールズグループMADEIN（メイディン）が、幅広いコンセプトを披露した。

MADEINは最近、公式SNSを通じて新シングル『Girl Meets Boy』のコンセプトフォトを公開。2種類のビジュアルで“ギャップ”を表現し、ファンを魅了した。

【写真】“トヨエツのめい”が所属するグループ、韓国メンバー全員が「脱退の見通し」?

一つ目のコンセプトでは、ブラックを基調としたファンキーなスタイリングでガールクラッシュなムードを完成させた。クールで堂々とした表情がカリスマ性を際立たせ、視線を引きつけた。

（写真提供＝143エンターテインメント）

もう一方のコンセプトフォトでは、ラブリーなプレッピールックで清楚な少女へと変身。学校の屋上のようなロケーションでフォトジェニックなポージングを披露し、新曲への期待感を高めている。

（写真提供＝143エンターテインメント）

新シングル『Girl Meets Boy』には、『Super Obvious』や『PUNG!』に加え、2曲のアカペラバージョン、インストゥルメンタルを含む全6トラックが収録される。MADEINは新シングルを通じて、ときめきや揺らぎ、そして恋の始まりと終わりを経験した感情を描き、より一層成長した音楽的力量を証明する予定だ。

MADEINの新シングル『Girl Meets Boy』は、2月9日正午より各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。正反対の魅力を詰め込んだコンセプトフォトを公開し、カムバックへの期待を高めているMADEINの再始動に注目が集まっている。

なお、MADEINの韓国出身メンバーであるスヘとイェソは、最近活動中断を発表している。このため、今回の活動はマシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本出身メンバー4人で行われる見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇MADEIN プロフィール

マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本人メンバー4人と、イェソ、スヘ、ガウンの韓国人メンバー3人で結成されたガールズグループ。Kep1er出身のマシロとイェソをはじめ、LIMELIGHTとしてデビューしたミユ、スヘ、ガウン、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加していたセリナとナゴミなど、デビュー前から知名度のあるメンバーで構成された。グループ名には、ファンの愛で作られたという意味が込められており、「WE MADE IN U」から。2024年9月3日、EPアルバム『サンスン（SANG SEUNG）』でデビューした。同年11月、ガウンが健康上の理由でグループを脱退した。

