BOYNEXTDOOR、本日（4日）初のライブアルバムをリリース！「幸せな思い出を楽しんで」 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、初のライブアルバムをリリースする。

2月4日午後6時、BOYNEXTDOORは、自身のコンサート・ライブ音源を収めた初のライブアルバム『BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.1” FINAL – LIVE』をリリースする。

BOYNEXTDOORは、所属事務所KOZエンターテインメントを通じて「僕たちの人生の中でも特に幸せな日の一つであるファイナルコンサートのライブアルバムを発売できて感激しています。リアルな臨場感のおかげで、僕たちも聴くたびに胸が高鳴ります。声だけでも情熱を感じられると思います。公演当日の幸せな思い出を一緒に楽しんでほしいです」とコメントを伝えた。

本作には、昨年7月にソウル・KSPO DOMEで開催されたファイナル公演「BOYNEXTDOOR TOUR "KNOCK ON Vol.1" FINAL」の音源が収録されており、『IF I SAY, I LOVE YOU』『I Feel Good』『Nice Guy』『Dangerous』などの活動曲に加え、『123-78』『Step By Step』『OUR』『l i f e i s c o o l』『Dear. My Darling』など全16曲が収められている。全曲バンド編成で、BOYNEXTDOORの確かな歌唱力はもちろん、観客の声援や大合唱まで、会場の熱気がそのまま伝わる仕上がりとなっている。

なお、BOYNEXTDOORは、ライブアルバムのリリースを皮切りに、初のフルアルバムやコンサートなど本格的な活動を予告。日本のフェス「BEAT AX」や「CDTV ライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」（TBS）、台湾のフェス「SAKURA FESTIVAL in Kaohsiung」など、さまざまなグローバルなステージに出演する。さらに4月には、初の日本レギュラー番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」（日本テレビ）の放送も予定されている。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

