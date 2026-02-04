「死ぬかもしれないと」i-dle・ソヨン、カリスマリーダーの姿の裏に隠された意外な闇 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのリーダー、ソヨンがこれまで隠してきた最も深いところにある不安や悩みを率直に打ち明けた。

去る2月3日、ソヨンは、漫画家でタレントのキアン84のYouTubeチャンネル「人生84」に出演し、アルバム制作中の極度のストレスや、人知れぬ恐怖に言及した。

【関連】“暴露した者勝ち”？i-dle、いじめ疑惑でメンバー脱退の過去

彼女は、「アルバムを作る度に、ものすごくストレスを感じる」として、「事務所でリスクチェックを徹底的に行い、アルバムがリリースされる前の日はひどく緊張する」と告白した。

続けて、ソヨンは日常生活においても、“炎上”することを恐れ、極度に用心している心境を明かした。

彼女は、「歩いていたら、知らないうちにポケットからゴミが落ちてしまったとき、『ゴミを捨てた』と言われるのではないかと思って、びくびくしながら、すぐに拾う」と、些細な行動1つにも気を張り詰めているという苦悩を吐露した。

また、過去に緊急速報の通知を見て、戦争が起きたと勘違いし、階段の方に出て待機していたというエピソードを披露。「本当に戦争が起きたと思って、それがきっかけで免許を取った。車で逃げたいのに、車がなかったから」と付け加え、笑いと切なさを同時に誘った。

（写真＝YouTubeチャンネル「人生84」）2枚目：左からキアン84、ソヨン

特に、ソヨンはこのような自身の姿が、人々のイメージとは反対のものだと説明した。彼女は、「実は、これは秘密だった。何も気にしていないようなイメージを持っていたかった」として、「心配性であることを今日初めて話した気がする」と明かした。

1番の心配事は何かという質問に対し、彼女は「死ぬかもしれないということが最も心配だ」という意外な回答をした。

彼女は、「1日に亡くなる人がものすごく多いでしょう。だから健康管理を頑張ろうとしている」として、「本当に長生きしたい。健康に」と強調した。

加えて、「大切な人たちの面倒を見て、最後に死にたい。100歳まで生きたい」と生きることに対する生きることへの情熱と責任感を露わにした。

ソヨンは、この日の対話を通じて、強靭なリーダーの姿の裏に隠されていた人間的な一面を見せ、ファンから多くの共感を得た。キアン84は、ソヨンのこうした不安を癒すような音楽を提案し、温かい雰囲気にした。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

■【写真】「ずり落ちない…？」ソヨン、危険な“紐なし”ドレスに釘付け

■【写真】i-dleの事務所元先輩、公演中に突然気絶…心配広がる中SNSで謝罪「記憶ない、プロらしくなかった」

■同じグループ出身メンバーが突然この世を去った年から始まった苦悩「長い間、病んでいた」