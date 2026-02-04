“BTSメンバー似”息子が可愛すぎる！18歳上韓国俳優と結婚した日本人女性、札幌での家族旅行を公開 | RBB TODAY

俳優シム・ヒョンタクの18歳下の日本人妻サヤさんが、幸せな家族旅行を振り返った。

去る2月3日、サヤさんは自身のSNSに「ハルが9カ月のときに行った夏の札幌。楽しかったです」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。

公開された写真は、札幌旅行を楽しむシム・ヒョンタク、サヤさん、そして息子ハル君の姿が収められている。

シム・ヒョンタクは息子を抱きかかえて、幸せそうな笑みを浮かべている。特に、自身が最も好きなキャラクター、ドラえもんとともに、息子とかけがえのない思い出作りをしている姿が目を引く。

（写真＝サヤさんInstagram）

1枚目：左からサヤさん、シム・ヒョンタク、中央：ハル君

シム・ヒョンタクは、まるで人形のような可愛らしさを誇る息子の写真も公開した。驚くほど豊富な髪の毛と整った顔立ちを持つ彼の姿は、微笑ましい。

なお、サヤさんは2023年にシム・ヒョンタクと結婚した。2025年に息子が生まれ、最近は第二子についても言及し、話題になった。

（記事提供＝OSEN）

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ－新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。

